Akcja policji w szkołach, nowe informacje. Jest wyraźna zmiana

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Sytuacja bezpieczeństwa w szkołach się ustabilizowała. W ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnych niebezpiecznych incydentów - poinformowała policja w komunikacie. Dotychczas w ramach akcji policji w szkołach w całej Polsce zatrzymano 194 osoby.

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Patrol policji przed szkołą w Warszawie, dwaj policjanci idą chodnikiem wzdłuż ogrodzenia.
Patrol policji przed szkołą w Warszawie Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Nie odnotowano żadnych incydentów zagrażających bezpieczeństwu w szkołach w ostatnio zakończonej dobie.
  • Od początku akcji przeprowadzono 238 tysięcy kontroli w placówkach edukacyjnych i zarejestrowano 519 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.
  • W wyniku policyjnych działań w polskich szkołach zatrzymano dotychczas 194 osoby.
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"Sytuacja w szkołach się ustabilizowała i Policja nie odnotowała kolejnych zdarzeń, ani nie zatrzymała kolejnych osób" - poinformowano w komunikacie opublikowanym przez policję.

Jednocześnie przekazano, że "na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych".

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Zaznaczono również, że "policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie".

Akcja policji w szkołach. Podano nowe dane

Policja poinformowała, że od początku akcji przeprowadzono już 238 tys. kontroli w szkołach w całej Polsce.

"Do godziny 06:00 odnotowano 519 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego" - przekazano w komunikacie.

W wyniku działań policji w szkołach zatrzymano dotychczas 194 osoby.

Policyjna akcja w polskich placówkach edukacyjnych rozpoczęła się po serii ataków do jakich doszło w ostatnich tygodniach w kraju.

Na początku października 19-latek ranił nożem dziewięć osób w szkole w Ostrołęce. Miał również plecak z materiałami wybuchowymi. Dzień później w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, która zmarła. Dwa dni później w szkole w Warszawie 21-latka raniła trzy osoby. Policjanci udaremnili również prawdopodobny atak na szkołę w Sierpcu, gdzie 17-latek groził, że "zrobi coś złego".

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