W skrócie Nie odnotowano żadnych incydentów zagrażających bezpieczeństwu w szkołach w ostatnio zakończonej dobie.

Od początku akcji przeprowadzono 238 tysięcy kontroli w placówkach edukacyjnych i zarejestrowano 519 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

W wyniku policyjnych działań w polskich szkołach zatrzymano dotychczas 194 osoby.

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"Sytuacja w szkołach się ustabilizowała i Policja nie odnotowała kolejnych zdarzeń, ani nie zatrzymała kolejnych osób" - poinformowano w komunikacie opublikowanym przez policję.

Jednocześnie przekazano, że "na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych".

Zaznaczono również, że "policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie".

Akcja policji w szkołach. Podano nowe dane

Policja poinformowała, że od początku akcji przeprowadzono już 238 tys. kontroli w szkołach w całej Polsce.

"Do godziny 06:00 odnotowano 519 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego" - przekazano w komunikacie.

W wyniku działań policji w szkołach zatrzymano dotychczas 194 osoby.

Policyjna akcja w polskich placówkach edukacyjnych rozpoczęła się po serii ataków do jakich doszło w ostatnich tygodniach w kraju.

Na początku października 19-latek ranił nożem dziewięć osób w szkole w Ostrołęce. Miał również plecak z materiałami wybuchowymi. Dzień później w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, która zmarła. Dwa dni później w szkole w Warszawie 21-latka raniła trzy osoby. Policjanci udaremnili również prawdopodobny atak na szkołę w Sierpcu, gdzie 17-latek groził, że "zrobi coś złego".



