Akcja na polskiej granicy, zatrzymano Rosjankę. "Nota z Turkmenistanu"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Ajsoltan Nijazowa, członkini antyputinowskiej grupy feministycznej, została zatrzymana na granicy polsko-litewskiej na podstawie czerwonej noty Interpolu wydanej przez Turkmenistan. Aktywiści podkreślają polityczny charakter sprawy i apelują do polskich władz o jej uwolnienie.

Na granicy polsko-litewskiej zatrzymano antyputinowską aktywistkę i członkinię grupy Pussy Riot, Ajsoltan Nijazową. O incydencie poinformowała opozycyjny rosyjski portal Mediazona Maria Alochina, również związana z Pussy Riot. Na jej profilach w mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie z zatrzymania. Nijazowa przyjechała do Polski, by odebrać psa ze schroniska.

Straż Graniczna zatrzymała antyputinowską aktywistkę

Powodem zatrzymania była czerwona nota Interpolu, czyli wniosek ekstradycyjny, wystosowany przez władze Turkmenistanu. Zdaniem aktywistek z Pussy Riot zarzuty wobec Nijazowej mają charakter polityczny.

W oświadczeniu cytowanym przez portal zona.media aktywistki podkreśliły, że jedynym "przestępstwem" Nijazowej jest otwarta konfrontacja z "jedną z najbardziej zamkniętych dyktatur na świecie". Pussy Riot wezwało polskie i europejskie władze do natychmiastowego uwolnienia aktywistki.

Polska

Szefowa Biełsatu na "czarnej liście" Łukaszenki. Prokuratura zdecydowała

Nina Nowakowska

    Granica polsko-litewska. Kolejne zatrzymanie antyputinowskiej aktywistki w Europie

    Jak podkreśla rosyjski portal, to nie pierwszy raz, kiedy Nijazowa została zatrzymana na terenie Unii Europejskiej na wniosek Turkmenistanu. Do podobnych sytuacji doszło w 2022 roku w Chorwacji i Słowenii. Turkmenistan od lat oskarża aktywistkę o "defraudację środków z Banku Centralnego".

    Nijazowa spędziła sześć lat w rosyjskiej kolonii karnej. Wcześniej przebywała w Szwajcarii, która odmówiła jej ekstradycji, wskazując na stosowanie tortur i zabójstw pozasądowych przez turkmeńskie służby bezpieczeństwa. Mimo to w 2011 roku Nijazowa została ekstradowana do Moskwy na prośbę Rosji.

    Ojciec Nijazowej, Kurbanmurad Nijazow, związany z demokratyczną opozycją w Turkmenistanie, zmarł w areszcie.

    O sprawie jako pierwszy informował portal RMF24.

    Źródło: zona.media

