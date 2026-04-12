W skrócie W Puławach zatrzymano 61-letniego mężczyznę powiązanego z gangiem mokotowskim, poszukiwanego do odbycia czteroletniej kary więzienia.

Zatrzymany był wcześniej liderem zorganizowanej grupy przestępczej, zajmował się handlem bronią, amunicją oraz narkotykami i spędził za kratami około 10 lat za wcześniejsze przestępstwa.

Po zatrzymaniu został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej kary.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała na platformie X, że "groźny gangster został zatrzymany". Chodzi o zatrzymanie 61-letniego mężczyzny powiązanego w przeszłości z gangiem mokotowskim. W akcji brali udział funkcjonariusze lubelskiej policji, w tym tzw. łowcy głów, przy wsparciu kontrterrorystów.

"Łowcy głów" w akcji. Zatrzymanie przestępcy w Puławach

Do zatrzymania doszło w minionym tygodniu na jednej z ulic Puław, w rejonie drogi wyjazdowej w kierunku Lublina. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie ustalili, że poszukiwany 61-latek może poruszać się samochodem po mieście.

Ze względu na jego przeszłość kryminalną i wysokie ryzyko, do działań włączyli się lubelscy kontrterroryści. Jak podkreśla policja, "zatrzymanie miało charakter dynamiczny i było precyzyjnie zaplanowane". Mężczyzna nie miał możliwości ucieczki i został obezwładniony na miejscu, a następnie przewieziony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

"Groźny gangster zatrzymany". Wieloletnia przestępcza przeszłość

Zatrzymany 61-latek to mieszkaniec Lublina, który w przeszłości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Był również powiązany z jednym z najbardziej znanych środowisk przestępczych w Polsce - gangiem mokotowskim.

Jak informuje policja, mężczyzna przed laty zajmował się m.in. ściąganiem haraczy od właścicieli lokali. Został zatrzymany podczas szeroko zakrojonej obławy i trafił wówczas do więzienia.

Po wyjściu na wolność ponownie wszedł w świat przestępczy. Według ustaleń funkcjonariuszy na Lubelszczyźnie miał zajmować się handlem bronią, amunicją oraz narkotykami, a jego rolą było tworzenie sieci dostawców nielegalnych towarów.

Lubelskie. Operacja CBŚP i kolejne zatrzymanie

Kilka lat temu mężczyzna ponownie wpadł w ręce służb podczas operacji Centralnego Biura Śledczego Policji. Funkcjonariusze przeprowadzili wówczas prowokację, podszywając się pod osoby zainteresowane zakupem broni i narkotyków. Akcja zakończyła się sukcesem i zatrzymaniem lidera grupy.

Podczas tamtej operacji zabezpieczono znaczne ilości narkotyków, a także arsenał broni - m.in. karabin maszynowy, pistolety, magazynki, setki sztuk amunicji oraz materiały wybuchowe.

Za te czyny mężczyzna został skazany i spędził za kratami około 10 lat.

Kolejna kara i koniec ucieczki. Przestępca trafił do więzienia

Po odbyciu wyroku 61-latek odzyskał wolność, jednak - jak ustalili śledczy - nie na długo. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wobec niego zarządzenie doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć kolejne cztery lata więzienia za handel bronią i amunicją oraz wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, jednak jego lokalizacja została ponownie ustalona przez "łowców głów". Po zatrzymaniu trafił do Aresztu Śledczego w Lublinie, gdzie - jak przekazują służby - rozpoczął odbywanie zasądzonej kary.

Jak podkreśliła policja, cała operacja była efektem intensywnych działań operacyjnych i współpracy wielu jednostek, które doprowadziły do skutecznego zakończenia wieloletnich poszukiwań jednego z bardziej doświadczonych przestępców związanych z lubelskim półświatkiem.

