O zatrzymaniach powiadomił w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
"Dziś rano na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób. Czynności prowadzono na terenie województw: mazowieckiego, opolskiego oraz śląskiego" - przekazał.
Ogród Botaniczny PAN, akcja CBA. Zatrzymano pięć osób
Dobrzyński nadmienił, że jest to efekt śledztwa dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.
Wśród zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne osób są pracownicy naukowi oraz administracyjni.
Jacek Dobrzyński nadmienił, że w tle jest "nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez ustalone osoby oraz pominięcie procedur udzielania zamówień publicznych".
Jak dodał, wartość wyrządzonej szkody majątkowej przekracza 500 tys. złotych.
Więcej informacji wkrótce...