O zatrzymaniach powiadomił w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Dziś rano na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób. Czynności prowadzono na terenie województw: mazowieckiego, opolskiego oraz śląskiego" - przekazał.

Ogród Botaniczny PAN, akcja CBA. Zatrzymano pięć osób

Dobrzyński nadmienił, że jest to efekt śledztwa dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Wśród zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne osób są pracownicy naukowi oraz administracyjni.

Jacek Dobrzyński nadmienił, że w tle jest "nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez ustalone osoby oraz pominięcie procedur udzielania zamówień publicznych".

Jak dodał, wartość wyrządzonej szkody majątkowej przekracza 500 tys. złotych.

Więcej informacji wkrótce...