Akcja CBA przy granicy. Zatrzymano prorektora Collegium Humanum

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali prorektora Collegium Humanum - poinformował we wtorek zespół prasowy CBA. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące.