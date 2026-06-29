W skrócie ABW i Straż Graniczna zatrzymali obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy według informacji mieli organizować płatne demonstracje wśród uchodźców z Ukrainy.

Działania tej grupy miały polegać na wpływaniu na nastroje społeczne oraz podsycaniu napięć w Polsce poprzez inicjowanie protestów z użyciem tematów budzących emocje.

Według ABW inicjatywa oraz środki na te działania pochodziły z Rosji, a zatrzymane osoby zostały wydalone z terytorium Polski.

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Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi, którzy wykorzystywali środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce do organizowania płatnych demonstracji - przekazano w mediach społecznościowych agencji.

Dodano, że celem działań zatrzymanych było podsycanie napięć i wpływanie na nastroje społeczne. Grupa miała działać od jesieni 2025 roku.

Akcję przeprowadzono w ostatnich dniach w: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy.

Zatrzymani zostali niezwłocznie wydaleni z terytorium RP.

Akcja ABW. Zatrzymano Ukraińców i Białorusinów. Opłacali demonstrantów

"Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce" - napisał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i Białorusi. Ich celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym.

"Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej.

Jak zaznaczono, to przykłady działań "poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu".





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