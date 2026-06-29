Akcja ABW, zatrzymani Ukraińcy i Białorusini. Proceder finansowała Rosja
Funkcjonariusze ABW we współpracy z SG zatrzymali obywateli Ukrainy i Białorusi. Mieli oni rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Wszystko to w celu "podsycania napięć i wpływania na nastroje społeczne". Zatrzymani zostali niezwłocznie wydaleni z terytorium RP. Działania inspirować miała Rosja.
W skrócie
- ABW i Straż Graniczna zatrzymali obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy według informacji mieli organizować płatne demonstracje wśród uchodźców z Ukrainy.
- Działania tej grupy miały polegać na wpływaniu na nastroje społeczne oraz podsycaniu napięć w Polsce poprzez inicjowanie protestów z użyciem tematów budzących emocje.
- Według ABW inicjatywa oraz środki na te działania pochodziły z Rosji, a zatrzymane osoby zostały wydalone z terytorium Polski.
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Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi, którzy wykorzystywali środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce do organizowania płatnych demonstracji - przekazano w mediach społecznościowych agencji.
Dodano, że celem działań zatrzymanych było podsycanie napięć i wpływanie na nastroje społeczne. Grupa miała działać od jesieni 2025 roku.
Zatrzymani zostali niezwłocznie wydaleni z terytorium RP.
Akcja ABW. Zatrzymano Ukraińców i Białorusinów. Opłacali demonstrantów
"Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce" - napisał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i Białorusi. Ich celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym.
"Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej.
Jak zaznaczono, to przykłady działań "poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu".