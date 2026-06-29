Akcja ABW, zatrzymani Ukraińcy i Białorusini. Proceder finansowała Rosja

Michał Blus

Michał Blus

Funkcjonariusze ABW we współpracy z SG zatrzymali obywateli Ukrainy i Białorusi. Mieli oni rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Wszystko to w celu "podsycania napięć i wpływania na nastroje społeczne". Zatrzymani zostali niezwłocznie wydaleni z terytorium RP. Działania inspirować miała Rosja.

Funkcjonariusz w czarnym mundurze z oznaczeniem ABW na plecach, wyposażony w kamizelkę taktyczną i radiokomunikację.
ABW zatrzymała Ukraińców i Białorusinów, którzy opłacali uczestników demonstracjiabw.gov.pldomena publiczna

W skrócie

  • ABW i Straż Graniczna zatrzymali obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy według informacji mieli organizować płatne demonstracje wśród uchodźców z Ukrainy.
  • Działania tej grupy miały polegać na wpływaniu na nastroje społeczne oraz podsycaniu napięć w Polsce poprzez inicjowanie protestów z użyciem tematów budzących emocje.
  • Według ABW inicjatywa oraz środki na te działania pochodziły z Rosji, a zatrzymane osoby zostały wydalone z terytorium Polski.
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Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi, którzy wykorzystywali środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce do organizowania płatnych demonstracji - przekazano w mediach społecznościowych agencji.

Dodano, że celem działań zatrzymanych było podsycanie napięć i wpływanie na nastroje społeczne. Grupa miała działać od jesieni 2025 roku.

Akcję przeprowadzono w ostatnich dniach w: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy.

Zatrzymani zostali niezwłocznie wydaleni z terytorium RP.

Akcja ABW. Zatrzymano Ukraińców i Białorusinów. Opłacali demonstrantów

"Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce" - napisał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Z ustaleń ABW wynika, że zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i Białorusi. Ich celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym.

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"Do inicjowania protestów używano tematów budzących emocje, m.in. informacji o skandalach korupcyjnych i bieżących wydarzeniach ukraińskiej polityki wewnętrznej.

Jak zaznaczono, to przykłady działań "poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu".

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