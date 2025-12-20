Akcja ABW, w tle wojskowe transporty. Polak aresztowany

Minister Tomasz Siemoniak zaznaczył, że o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP sąd zdecydował w sobotę.

"W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego) - przekazał minister.

Siemoniak dodał, że zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego" - podał minister w sobotnim wpisie na platformie X.

Akty dywersji na kolei. Wystawiono czerwone noty Interpolu

Zatrzymanie Polaka to kolejny ruch służb w walce z działaniami na rzecz obcego wywiadu. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński informował o wystawieniu czerwonych not Interpolu za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Decyzja zapadła po ustaleniu przez śledczych, że prawdopodobni sprawcy opuścili Polskę jeszcze przed ustaleniem ich tożsamości. Prawdopodobnie udali się na Białoruś.

Do aktów dywersji na polskiej kolei doszło w weekend, 15-16 listopada, na trasie Warszawa - Dorohusk. W Mice eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, pociąg z 475 pasażerami musiał awaryjnie hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

