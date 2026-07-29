Agenci CBA weszli do szpitali na Mazowszu. Komunikat służb

W skrócie Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili przeszukania w sześciu mazowieckich szpitalach w związku z postępowaniem dotyczącym zamówień publicznych dla służby zdrowia.

W ramach śledztwa, prowadzonego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, a trzy osoby usłyszały zarzuty.

Działania służb w placówkach medycznych mają związek z ujawnioną wcześniej aferą w Szpitalu Południowym, obejmującą m.in. nadużycia personalne oraz nieprawidłowości w pracy oddziałów.

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Jak przekazał Zespół Prasowy CBA, do działań doszło we wtorek. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie przeprowadzili przeszukania w sześciu szpitalach na Mazowszu.

Czynności zostały wykonane na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. W ich trakcie zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych, które mogą stanowić materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Z ustaleń śledczych Delegatury CBA w Warszawie wynika, że w latach 2020-2021 mogło dochodzić do przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznych przez ustalone osoby.

Sprawa dotyczy m.in. prawidłowości decyzji podejmowanych przy realizacji zamówień publicznych na rzecz placówek służby zdrowia. Śledczy badają, czy przy wyborze określonych rozwiązań lub kontrahentów mogło dochodzić do działań niezgodnych z prawem.

Jednocześnie w toku postępowania weryfikowane jest także wydatkowanie środków przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Chodzi o wsparcie finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z kształceniem oraz podnoszeniem kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Trzy osoby z zarzutami. Postępowanie ma charakter rozwojowy

Jak poinformowało CBA, do tej pory w sprawie zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Biuro nie przekazało szczegółowych informacji dotyczących ich tożsamości ani zakresu zarzutów.

Śledztwo prowadzone jest jako wielowątkowe i rozwojowe. Oznacza to, że po przeanalizowaniu zabezpieczonych materiałów dowodowych śledczy planują przeprowadzenie kolejnych czynności procesowych.

"Czynności realizowano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. W toku czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy w sprawie" - przekazał Zespół Prasowy CBA.

Na obecnym etapie służby nie ujawniają dalszych szczegółów dotyczących prowadzonych działań ani nazw placówek, w których przeprowadzono przeszukania. O dalszych ustaleniach śledczych będą informować po wykonaniu kolejnych czynności.

Reakcje po aferze w Szpitalu Południowym

Działania służb w mazowieckich placówkach medycznych to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Przypomnijmy, że afera wokół Szpitala Południowego wybuchła po tym jak ujawniono, że Dawid Kacprzyk - młody lekarz bez specjalizacji i radny warszawskiej dzielnicy Ursus z ramienia KO był w tej placówce koordynatorem SOR-u i miał w ubiegłym roku zarobić w sumie ok. 1,6 mln zł. Okazało się ponadto, że w czasie, gdy powinien dyżurować w szpitalu, udzielał się politycznie i medialnie.

Kacprzyk miał też prowadzić na oddziale salonik VIP dla polityków KO i przyjmować ich poza kolejnością. Jeden z sygnalistów ujawnił również, że młody lekarz działał bez odpowiedniego nadzoru, mimo że nie miał jeszcze specjalizacji, co miało według jego zeznań doprowadzić do śmierci pacjentów na oddziale.

Pod lupą znalazło się też prosektorium Szpitala Południowego. Jego koordynator miał rzekomo bezcześcić zwłoki, pobierać pieniądze od rodzin zmarłych za czynności, które powinny być bezpłatne lub niewykonywane w prosektorium, czy namawiać je do skorzystania z usług zaprzyjaźnionej z nim firmy pogrzebowej.





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