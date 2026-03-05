Dobrzyński wyjaśnił, że śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia.

"Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej agenci CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów" - napisał Jacek Dobrzyński na X.

Akcja CBA w Urzędzie Miasta Wrocław. Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci

Jak podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem.

Z nieoficjalnych informacji Radia Wrocław wynika, że sprawa dotyczy zawiadomienia na pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kontrola w miejskich spółkach ma zabezpieczyć potencjalne powiązania.

Wspomniany Ekosystem to spółka komunalna założona w 2012 roku. Odpowiada za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku, a także m.in. za unieszkodliwianie odpadów komunalnych we Wrocławiu.

W styczniu Radio Wrocław informowało o śledztwie Prokuratury Krajowej ws. podejrzenia nieprawidłowości przy przetargu i umowie na odbiór odpadów we Wrocławiu. Postępowanie dotyczy m.in. opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu oraz zastosowania trybu zamówienia z tzw. "wolnej ręki" przez miejską spółkę Ekosystem i urzędników magistratu.

