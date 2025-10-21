Agata Kornhauser-Duda ma nową pracę? Sprzeczne informacje

W skrócie Agata Kornhauser-Duda otrzymała posadę doradczyni w Narodowym Banku Polskim.

Były prezydent Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej w firmie ZEN.com.

Do grona doradców NBP dołączy także Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Informacje o nowej funkcji byłej pierwszej damy ustalił TVN24. Z nieoficjalnych doniesień dziennikarzy stacji wynika, żeAgata Kornhauser-Duda dostała posadę w Narodowym Banku Polskim.

Media: Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w NBP. Rzecznik banku komentuje

Żona byłego prezydenta, Andrzeja Dudy, w banku centralnym ma być doradczynią prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak czytamy, grono doradców ma zasilić także Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Sprawa szybko obiegła media, w związku z czym rzecznik prasowy Narodowego Banku Polskiego wydał komunikat.

"Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP" - oświadczył rzecznik, publikując krótkie stanowisko w mediach społecznościowych.

- Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest ani zatrudniona w NBP, ani nie współpracuje z bankiem. Nie pełni też roli doradcy prezesa NBP - przekazał w rozmowie z Polsatnews.pl Maciej Antes, rzecznik prasowy NBP·

Dodał, że nie mam też wiedzy, by była pierwsza dama "w przyszłości miała pełnić taką rolę".

Sprzeczne informacje ws. pracy Kornhauser-Dudy w NBP. Radosław Sikorski komentuje

Kiedy pojawiły się medialne doniesienia o rzekomej pracy Agaty Kornhauser-Dudy w Narodowym Banku Polskim - zanim rzecznik banku wydał oświadczenie - głos w sprawie zabrał Radosław Sikorski.

"Nie podzielam oburzingu (pisownia oryginalna - red.) wobec informacji o nowych zajęciach byłego prezydenta" - napisał szef MSZ.

"Albo trzeba byłym prezydentom i premierom dać godne emerytury i wymagać aby stronili od wątpliwych uwikłań, albo przestać się czepiać. Wysokie standardy kosztują" - dodał. To jednak edytowana wersja wpisu, jaki zamieścił w sieci.

Kilka minut wcześniej Sikorski opublikował komentarz, który zawierał także inny wątek: "Użyteczność p. Agaty Kornhauser-Dudy dla NBP jest naturalnie wątpliwa i jej powołanie pachnie nepotyzmem ale pamiętajmy, że przez 10 lat pracowała za darmo, bodajże nie mając opłacanych nawet składek na ZUS". Wcześniej pojawiły się także inne wersje, również bez przytoczonego wątku.

Z kolei Hanna Gronkiewicz-Waltz w rozmowie z "Faktem" stwierdziła: - Jeśli doniesienia medialne mimo wszystko się potwierdzą i dojdzie do wspomnianego zatrudnienia, to nie wiem, co będzie tam robić. Może tłumaczyć artykuły z niemieckiego albo robić prasówki z austriackich i niemieckich gazet?

Była prezydent Warszawy i prezes NBP dodała, że "nigdy by nie zatrudniła żony polityka".

Natomiast Michał Szczerba powiadomił, że wraz z Dariuszem Jońskim skierowali "pilny wniosek do prezesa NIK o kontrolę doraźną polityki kadrowej NBP w l. 2016-2025, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia doradców".

"Wnioskujemy o zbadanie czy etaty doradców są prawdziwe i czy te wydatki są celowe i gospodarne" - dodał europoseł.

Nowa praca Andrzeja Dudy. Były prezydent zasiadł w radzie nadzorczej firmy

Zaledwie w poniedziałek były prezydent Polski w rozmowie z "Pulsem Biznesu" przekazał, jakie ma plany na swoją karierę. Andrzej Duda poinformował, że został członkiem rady nadzorczej polskiej - choć zarejestrowanej na Litwie - firmy ZEN.com.

Interia Biznes donosiła, że były prezydent będzie częścią trzyosobowej międzynarodowej rady nadzorczej w UAB ZEN.COM. Poza Andrzejem Dudą skład rady uzupełnią - ekspert z zakresu prawa europejskiego i regulacji transgranicznych dr Karolis Gudas, oraz przewodniczący rady nadzorczej UAB ZEN.COM Dawid Rożek.

"Doświadczenie prezydenta Dudy w budowaniu relacji międzynarodowych i zrozumienie złożonego otoczenia geopolitycznego dają nam unikalną przewagę. Wierzę głęboko, że wspólnie przyspieszymy realizację globalnej misji ZEN.COM - wspierania przedsiębiorców w skalowaniu ich biznesów i upraszczania codziennych finansów milionów użytkowników na całym świeci" - zaznaczył Rożek w komunikacie.

