W skrócie Gorące powietrze znad Sahary w ciągu kilku dni napłynie bez przeszkód do Polski.

Temperatury mogą osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza, zagrażając stuletniemu rekordowi gorąca.

Wraz z upałami spodziewane są lokalne burze, ulewne opady i silny wiatr.

Fala gorąca zacznie słabnąć dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia.

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Łagodniejszą aurą zbyt długo się nie nacieszymy. Do Polski właśnie wraca upał i już w środę poczują go mieszkańcy zachodniej części kraju. W kolejnych dniach jednak będzie znacznie goręcej - według najnowszych prognoz temperatury osiągną poziom 40 stopni Celsjusza, i to nie tylko jednego dnia - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Najpierw zachodnia Europa, później Polska. Płynie powietrze z Afryki

Z nową falą potężnych, iście afrykańskich upałów obecnie zmagają się mieszkańcy zachodniej Europy. We Francji w miejscowościach Pissos i Cazaux we wtorek zanotowano 44,3 st. C. Okazuje się, że niedługo podobne wartości zanotujemy również w Polsce.

Obecnie fala gorącego powietrza znad Sahary dociera do Polski nieco okrężną drogą, pokonując po drodze południowo-zachodnią Europę, przez co ma nieco więcej czasu na stopniowe ochłodzenie. Za kilka dni jednak afrykańskie ciepło napłynie do nas bezpośrednio, z samego południa, więc wkrótce zrobi się znacznie goręcej.

Upał wróci do Polski już w środę i tego dnia miejscami na zachodzie może być do 30-31 stopni. Każdy kolejny dzień będzie jednak jeszcze cieplejszy, a w weekend i na początku przyszłego tygodnia najnowsza fala upałów ma osiągnąć swoje apogeum.

Cała Polska się rozgrzeje. Nowa skala upału

Od czwartku temperatury zdecydowanie wzrosną i tego dnia upał może swoim zasięgiem objąć wiekszą część kraju. Wciąż najgoręcej będzie w zachodniej Polsce: do około 32 stopni.

Nawet w najchłodniejszych rejonach, czyli terenach nadmorskich oraz na Suwalszczyźnie i Podhalu, można liczyć na 25 st. C.

Upał w piątek jeszcze się wzmocni i 30 stopni zanotujemy w centrum, a na zachodzie i południu miejscami może być do 32-33 stopni Celsjusza. Prawdziwa eksplozja gorąca czeka nas jednak w weekend.

Pierwszy znacznie mocniejszy upalny epizod gorąca nastąpi w sobotę. Tego dnia w zachodnich województwach może być do około 36 stopni, a niewykluczone, że lokalnie nawet nieco więcej. Upał w centrum osiągnie poziom około 32 stopni, a praktycznie jedynym regionem z temperaturami poniżej 30 st. C będzie północny wschód - nawet tam jednak termometry pokażą 27 stopni.

Upalny rekord w opałach. Stuletni wynik może się nie utrzymać

Szczególnie groźnie w Polsce zrobi się w niedzielę i poniedziałek. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to będzie nie tylko najgorętszy okres od początku roku, ale wręcz w ostatnich dekadach.

Zagrożony będzie liczący sobie ponad sto lat rekord. Najgorętszym dniem w historii Polski był 29 lipca 1921 roku, kiedy to w Prószkowie pod Opolem zanotowano 40,2 st. C. Teraz może być jeszcze więcej.

Na niedzielę specjaliści z IMGW prognozują temperatury dochodzące w centrum do 35, a w zachodniej Polsce do 38 stopni Celsjusza, ale może się zdarzyć, że lokalnie zanotujemy nawet około 40, a być może nawet 41 stopni.

W weekend fala afrykańskich upałów ogarnie całą Polskę. Miejscami może być nawet około 40 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

To może być rekordowy upał, zanotowany kiedykolwiek w naszym kraju. Od zaduchu nie odpoczniemy nawet w nocy, ponieważ wówczas w wielu miejscach temperatury nie spadną poniżej 20 stopni, co oznacza noc tropikalną.

Dodatkowym problemem będą burze z ulewami, które wrócą na północnym zachodzie. Przyniosą silne podmuchy wiatru, dochodząc do 70 km/h.

Równie nieprzyjemnym dniem będzie poniedziałek. Także wtedy utrzymają się afrykańskie upały, dochodzące na południowym wschodzie do 35 stopni Celsjusza, a miejscami znowu mogą zbliżyć się do poziomu 40 stopni.

Początek przyszłego tygodnia dalej będzie ekstremalnie gorący, więc wciąż lokalnie może być około 40 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Znowu pojawią się przelotne burze z lokalnym gradem i ulewami oraz wichurami dochodzącymi w porywach do 75 km/h.

Fala najbardziej dotkliwych upałów zacznie opadać w okolicach wtorku. Wtedy najgorętsze powietrze przesunie się bardziej na wschód i południowy wschód, gdzie możliwe będzie jeszcze ponad 35 st. C. Burze nie znikną i miejscami na południu przyniosą ulewy i porywy wiatru dochodzące do 75 km/h.

Druga połowa tygodnia będzie bardzo gorąca, a niewykluczone, że najbardziej upalna w historii naszego kraju IMGW materiał zewnętrzny

Upalnie będzie jeszcze na wschodnich krańcach Polski w środę, jednak w większości regionów temperatury powinny już spaść poniżej progu 30 st. C. W drugiej połowie przyszłego tygodnia przeważnie w ciągu dnia powinno być do 25, maksymalnie 27 stopni.

Ponieważ pogoda długoterminowa jest obciążona dużym ryzykiem błędu, wciąż trudno o dokładne dane dotyczące końcówki przyszłego tygodnia. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień, więc obliczenia dla najbliższych kilku dni mają dużą szansę na potwierdzenie w praktyce.

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