Afrykańskie zjawisko dociera do Polski. Może zmienić kolor nieba

Niebo wkrótce może zmienić kolor. To "zasługa" drobin, które nadlecą do nas z Afryki Północnej. Do Polski zmierza rozległa chmura pyłu znad Sahary, która może się dać we znaki między innymi właścicielom samochodów. Niewielkie cząstki piasku mogą się utrzymać nad naszym krajem do weekendu.

Pył znad Sahary będzie odczuwalny od czwartku, zwłaszcza na zachodzie i południu. Drobiny piasku mogą się nad naszym krajem utrzymać do soboty. Zdjęcie w tle ilustracyjne
Pył znad Sahary będzie odczuwalny od czwartku, zwłaszcza na zachodzie i południu. Drobiny piasku mogą się nad naszym krajem utrzymać do soboty.

W czwartek synoptycy ostrzegają przede wszystkim przed upałami dochodzącymi do 31-32 stopni Celsjusza oraz przed burzami na północy i zachodzie kraju. Kolejną niedogodnością będzie chmura pustynnego pyłu, która może osiadać na budynkach i samochodach.

Pył saharyjski coraz bliżej. Wiemy, jak się rozprzestrzeni

Obecność afrykańskich drobin możemy odczuć w części kraju w czwartek po południu. Dostępne prognozy rozprzestrzeniania się pyłu saharyjskiego wskazują, że najwięcej pojawi się go w początkowo na południowym zachodzie.

Warto podkreślić, że jego stężenie będzie niewielkie, jednak jego obecność może być odczuwalna, szczególnie na zachodzie i południu. Możliwe, że miejscami niebo nieco zblaknie, zwłaszcza po południu i wieczorem.

Mapa Europy z kolorowymi pasami wskazującymi prognozowane strefy opadów rozciągające się od południa po północ kontynentu, różne kolory sugerują intensywność opadów, z największym natężeniem w środkowej i południowej części kontynentu.
Pył znad Sahary do Polski dotrze w czwartek i miejscami będzie odczuwalny do soboty

Chmura saharyjskiego pyłu utrzyma się nad Polską również w piątek, jednak tego dnia przesunie się nad południowo-wschodnią część naszego kraju.

Zapylenie będzie odczuwalne również w sobotę, jednak wtedy z pyłem zmagać się mogą mieszkańcy wschodniej Polski.

Pył Saharyjski dociera do Polski. Jego stężenie największe będzie w czwartek i piątek, a swoim zasięgiem obejmie cały kraj
Pył z sąsiedniego kontynentu już tu jest. Stężenie będzie rosnąć

    Pył znad Sahary - czy trzeba się go bać? Wyjaśniamy

    Dzięki wieloletnim badaniom wiadomo, że drobiny piasku, które pokonują nieraz tysiące kilometrów, zawierają śladowe ilości radioaktywnych izotopów. Nie są jednak groźne dla ludzi, ani dla środowiska.

    Warto jednak pamiętać, że pył saharyjski przynosi ze sobą również suche i gorące powietrze, mogąc powodować problemy z oddychaniem, łzawienie bądź zapalenie spojówek czy problemy z zatokami.

    Obecność pyłu jako niedogodność traktować mogą przede wszystkim właściciele samochodów. Drobny piasek przywiewany z Sahary może się osadzać na karoserii aut, przyczynić się do zapchania filtrów lub porysowania lakieru. Po jego przejściu warto samochód umyć.

    Często drobny piasek odkłada się również na elewacjach i szybach domów, które mogą wymagać wyczyszczenia.

    Nad Tatry dotarła chmura pyłu saharyjskiego
    Pył znad Sahary dotarł do Polski. Spowodował zmianę pogody

