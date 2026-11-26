W skrócie Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Artura Chodzińskiego na trzy miesiące w związku ze sprawą upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Były funkcjonariusz CBA usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz prowadzenia nielegalnej działalności detektywistycznej.

Artur Chodziński nie przyznał się do winy, a jego obrońcy już zapowiedzieli odwołanie się od decyzji sądu o areszcie.

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Jak ustalili dziennikarze Polsat News, sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące Artura Chodzińskiego, byłego funkcjonariusza CBA zamieszanego w sprawę upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Wśród podnoszonych argumentów znalazły się: ryzyko matactwa w śledztwie oraz zagrożenie wysoką karą więzienia. Obrońcy mężczyzny zapowiedzieli odwołanie od decyzji sądu.

Artur Chodziński aresztowany. W tle afera Zondacrypto

Chodziński we wtorek usłyszał zarzuty, które obejmują dwa czyny zabronione. Został też przesłuchany. Podejrzany wyraził zgodę na podanie pełnych danych osobowych i udostępnianie jego wizerunku.

Pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji, która miała polegać na "przyjęciu korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 646 458,80 zł oraz korzyści osobistych w postaci biletów na mecze, pobytów w hotelach, noclegów i posiłków".

W zamian - jak ustalili śledczy - "za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia ustalonej osoby oraz doprowadzenia do przyjęcia korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów".

"Podejrzany, powołując się na wpływy w Sejmie RP i Kancelarii Prezydenta RP, miał podejmować działania zmierzające do realizacji tych zobowiązań" - przekazano.

Afera Zondacrypto. Artur Chodziński z zarzutami, nie przyznał się do winy

Drugi zarzut przedstawiony Chodzińskiemu dotyczy wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Polegać to miało na "uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, w tym informacji o miejscach zamieszkania i pobytów dziennikarzy stacji telewizyjnej TVN24".

Chodziński nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

Śledztwo ws. Zondacrypto wszczęto w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

W sierpniu śledztwo połączono z postępowaniem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zondacrypto, czyli firmy BitBay. W sprawie aresztowany został m.in. szef PKOl Radosław Piesiewicz, któremu we wtorek przedłużono areszt o trzy miesiące.



