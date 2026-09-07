Afera Zondacrypto, Morawiecki uderza w Ziobrę i PiS. "Niech się tłumaczy"

Karol Płatek

Karol Płatek

- Niech się z tego tłumaczy minister Ziobro i PiS. Absolutnie od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy - powiedział Mateusz Morawiecki, komentując aferę Zondacrypto. Lider Rozwoju Plus uderzył też w Donalda Tuska. - Mamy do czynienia z państwem z dykty, ponieważ obecny rząd wiedział o tej aferze co najmniej od roku - stwierdził Mateusz Morawiecki.

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Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki na grafice dotyczącej afery Zondacrypto.
Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki. W tle Zondacrypto. Grafika ilustracyjna/Karol Płatek-ChatGPTTomasz Jastrzebowski/REPORTER/Arkadiusz Ziolek/East News/Mateusz Grochocki/East NewsReporter

W skrócie

  • Mateusz Morawiecki wskazał, że obecna władza wiedziała o aferze Zondacrypto od roku i wyraził nadzieję, że sprawa ta zaszkodzi rządowi.
  • Były premier apelował o powołanie komisji śledczej do zbadania reakcji władz wobec Zondacrypto oraz wezwał zarówno PiS, jak i PO do poparcia tej inicjatywy.
  • W toku śledztwa w sprawie Zondacrypto zatrzymano kilka osób, a działania prowadzone są pod kątem oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy.
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Mateusz Morawiecki na antenie Radia Zet ostro zaatakował rząd w związku z aferą Zondacrypto. Były premier przekonywał, że koalicja rządząca posiadała wiedzę o sprawie "co najmniej od roku" i zasugerował, że właśnie dlatego nie chce poprzeć powołania komisji śledczej.

- Mamy do czynienia z państwem z dykty, ponieważ obecny rząd wiedział o tej aferze co najmniej od roku. Mam nadzieję, że ta afera pogrąży PO, KO, bo poruszamy się od złodzieja Kacprzyka do złodzieja Krala, od pani Konieczyńskiej z PO, która rozdawała pieniądze znajomym, po Habowskiego z prosektorium - stwierdził były premier.

Morawiecki przekonywał, że powołanie komisji śledczej pozwoliłoby ustalić, jaką wiedzę na temat Zondacrypto posiadały władze i jakie działania w związku z nią podjęły.

Morawiecki o Zondacrypto. Chce komisji śledczej

Zdaniem byłego premiera podczas prac komisji mogłyby paść "bardzo trudne pytania" dotyczące działania obecnej władzy.

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- Mam swoje wyjaśnienia, dlaczego koalicja rządząca nie chce poprzeć komisji śledczej - bo padną tam bardzo trudne pytania. Padnie pytanie: "Co zrobił pan, panie premierze, z wiedzą, którą pozyskał pan już rok temu, a być może wcześniej, że Zondacrypto to oszukańcza machina, poprzez którą ten złodziej Kral kradnie pieniądze Polakom?" - mówił Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Były szef rządu wskazał również na informację, które - według jego słów - miała posiadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Co zrobił pan z tym, że ABW wiedziało już od 11 września zeszłego roku od UOKiK-u o tym, że tam mamy do czynienia prawdopodobnie z dolewaniem pieniędzy przez nowych uczestników, a pieniądze są kradzione przez złodzieja Krala? - pytał.

Afera Zondacrypto. Morawiecki chce komisji śledczej. Apel do PiS i PO

Morawiecki wezwał do poparcia komisji śledczej nie tylko polityków obecnej koalicji rządzącej, ale również własnego, byłego obozu politycznego.

- Wzywam dziś całą klasę polityczną - i PiS, i PO do tego, żeby poparła komisję śledczą - powiedział. 

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- Radziłbym całej klasie politycznej, również jemu (Zbigniewowi Ziobrze - red.), pełne poparcie dla naszej propozycji komisji śledczej. Nie mamy nic do ukrycia. Chyba to jest dobry test na polską klasę polityczną - kto jest za komisją śledczą, a kto nie jest - stwierdził.

Do słów Morawieckiego ws. Zondacrypto odniósł się szef MSWiA - Marcin Kierwiński.

"Jeszcze ze dwa wywiady i okaże się, że Morawiecki nigdy nie był w PiS, Kaczyńskiego spotkał góra dwa razy w życiu, a rząd na czele którego stał był... skrajnie antypisowski. W tym kierunku to zmierza" - napisał Kierwiński.

Morawiecki o Ziobrze: Niech się z tego tłumaczy

Były premier został również zapytany o pieniądze od Przemysława Krala dla fundacji Zbigniewa Ziobry.

- Niech się z tego tłumaczy minister Ziobro i PiS. Absolutnie od złodzieja Krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy - powiedział.

Morawiecki zapewnił przy tym, że sam przestrzegał wcześniej polityków prawicy. Gdy prowadzący przywołał słowa Jarosława Kaczyńskiego, który nie przypominał sobie sceptycyzmu byłego premiera wobec kryptowalut, Morawiecki odpowiedział: - Nie przypomina sobie, to bardzo proszę, żeby odsłuchał wywiadów, jeśli nie przypomina sobie naszych rozmów.

Afera Zondacrypto. Kolejne zatrzymania w śledztwie

W ostatnich dniach w śledztwie dotyczącym Zondacrypto doszło do kolejnych zatrzymań. Prokuratura Krajowa poinformowała w sobotę o zatrzymaniu Romana Ż., wieloletniego współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela upadłej giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto, który jest uznawany za zaginionego.

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Prokuratura przekazała, że zatrzymanie miało związek z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż. Podczas przeszukań zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

Wcześniej zatrzymano Annę P., Jaromirę Woraz Rafała ZCała trójka usłyszała zarzuty. W ramach śledztwa zatrzymany i aresztowany został również prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. W sierpniu połączono je ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka.

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