Jarosław Kaczyński podczas wtorkowej konferencji prasowej odniósł się do sprawy afery Zondacrypto. Prezes PiS, komentując sytuację, zaznaczył, że jest ona "konieczna do wyjaśnienia".

- Trzeba uczynić coś naprawdę poważnego, żeby to kolejne wielkie nadużycie nie zostało, jak zwykle, uznane po krótkim czasie za niebyłe - mówił.

Polityk ujawnił następnie, że jego partia przygotowała własną propozycję rozwiązania afery. Jak podkreślił, ugrupowanie nie chce powołania sejmowej komisji śledczej, ponieważ napatrzyło się "tych wszystkich operacji, które były wykonywane przy okazji pracy tych powołanych na początku tej kadencji Sejmu komisji".

- Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania, z sali. Krótko mówiąc brak jakiegokolwiek obiektywizmu, już pomijając inne elementy, brak kultury, brak tego, co się nazywa zwykle klasą - wymieniał.

Kaczyński zaznaczył, że on i jego politycy spodziewają się, że w przypadku afery Zondacrypto "sytuacja się powtórzy".

- I dlatego uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, propozycja komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, niezłożonej z polityków, mającej mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała warszawską aferę mieszkaniową (...) jest lepsza - ocenił.

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