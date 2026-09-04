W skrócie Sąd orzekł trzymiesięczny areszt dla Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., którzy zostali zatrzymani w związku ze sprawą Zondacrypto.

Anna P. i Jaromira W. usłyszały po trzy zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyrządzenie szkody majątkowej operatorowi Zondacrypto, a Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia pieniędzy.

Śledztwo dotyczy m.in. oszustw i prania pieniędzy, a aresztowano także Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z., podejrzanych w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto, prowadzonym przez śląski wydział PZ PK" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane w środę.

Anna P. usłyszała w czwartek trzy zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, operatorowi Zondacrypto (BB Trade Estonia OU) szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz utrudniania postępowania dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.

Jaromira W. również usłyszała trzy zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, operatorowi Zondacrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością operatora ZondaCrypto w kwocie 7,5 mln zł.

Rafał Z. usłyszał natomiast jeden zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zondacrypto w kwocie 1,7 mln zł.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych.

Afera Zondacrypto. Trwa szeroko zakrojone śledztwo

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez prokuraturę w kwietniu pod katem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo połączono ze śledztwem ws. zaginięcia założyciela Zondacrypto Sylwestra Suszka.

Mężczyzna zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. "Maniek". Aresztowane kobiety są związane z "Mańkiem" - Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to była żona mężczyzny.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano również prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał on zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. On także nie przyznał się do winy.



