We wtorek w ramach postępowania dotyczącego działalności giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto Arturowi Chodzińskiemu ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów obejmujących dwa czyny zabronione. Następnie podejrzany został przesłuchany.

"Zgromadzony materiał dowody pozwolił na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Artura Chodzińskiego dwóch przestępstw" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Artur Chodziński z zarzutami. Prokuratura ogłasza

Jak czytamy w komunikacie chodzi o płatną protekcję, która polegać miała na "przyjęciu korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 646 458,80 zł oraz korzyści osobistych w postaci biletów na mecze, pobytów w hotelach, noclegów i posiłków".

W zamian - jak ustalili śledczy - "za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia ustalonej osoby oraz doprowadzenia do przyjęcia korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów".

"Podejrzany, powołując się na wpływy w Sejmie RP i Kancelarii Prezydenta RP, miał podejmować działania zmierzające do realizacji tych zobowiązań, m.in. przekazywać politykom dokumenty z akt sprawy karnej, w której wskazana osoba występowała w charakterze oskarżonego, organizować jej spotkania z posłami, a także przekazać 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Chodziński miał też "przekazywać posłom i innym osobom uwagi tej osoby dotyczące projektów ustawy o kryptoaktywach. Działania te miały doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez wskazaną osobę".

Drugi zarzut dotyczy z kolei wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Polegać to miało na "uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, w tym informacji o miejscach zamieszkania i pobytów dziennikarzy stacji telewizyjnej TVN24".

Więcej informacji wkrótce.