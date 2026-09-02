Afera Zondacrypto. Akcja służb, są kolejni zatrzymani

W skrócie W sprawie Zondacrypto zatrzymano trzy osoby, a w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzono przeszukania.

Według informacji Prokuratury Krajowej zatrzymaniami objęto J.W., A.P. i R.Z.; aresztowano też wcześniej prezesa PKOI Radosława Piesiewicza.

Szacowane straty poszkodowanych w wyniku działań Zondacrypto wynoszą 350 mln złotych, a Przemysław Kral miał zdecydować się na współpracę ze śledczymi.

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"Kolejne działania w sprawie Zondacrypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś trzy osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki" - przekazał Waldemar Żurek w poście opublikowanym na portalu X.

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Minister sprawiedliwości poinformował także, że równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. Więcej informacji wkrótce" zapowiedział.

Afera Zondacrypto. Waldemar Żurek: Trzy kolejne zatrzymania

Komunikat w związku z nowymi zatrzymaniami pojawił się także na stronie Prokuratury Krajowej. "Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby - J.W. oraz A.P. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali natomiast R.Z." - wskazano.

"Do zatrzymań doszło w miejscach zamieszkania tych osób, gdzie obecnie, na polecenie prokuratora, prowadzone są czynności przeszukania, obejmujące również pomieszczenia gospodarcze" - przekazano.

Dziennikarze Polsat News ustalili, że dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Ściśle sprawy Zondacrypto dotyczy natomiast trzecie z zatrzymań.

Obie te sprawy w ocenie śledczych są ze sobą powiązane. Połączone śledztwo prowadzi zespół ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

PKOI a Zondacrypto. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty

Zondacrypto od października 2025 r. była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W ubiegły czwartek w tej sprawie zatrzymano prezesa PKOI Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Według śledczych prezes PKOI miał otrzymać zegarek o wartości ok. 40 tys. zł od szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala. W zamian za to i inne prezenty Piesiewicz miał rzekomo "wstawiać się" w sprawie problemów Zondacrypto z UOKiK. Piesiewicz nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

Nowe informacje ws. Zondacrypto. Przeszukania w PKOI i UOKiK

Ze względu na działalność Zondacrypto, która stała się przedmiotem zainteresowania śledczych, swoje oszczędności miało stracić co najmniej kilka tysięcy osób. Szacowane straty wynoszą 350 mln złotych.

W ostatnich tygodniach doszło do przełomu w postępowaniu dotyczącym tej sprawy. Przemysław Kral miał pójść na współpracę ze śledczymi, a jego obrońcą został Roman Giertych. Na jaw wyszły też kolejne wątki związane z działaniem giełdy.

We wtorek Wirtualna Polska oraz TVN24 ujawniły treść umowy, która została zawarta między giełdą o PKOI. Na mocy jej ustaleń firma otrzymała prawo do rozpowszechniania i przetwarzania wizerunku olimpijczyków, "w tym ich twarzy, sylwetki lub głosu" bez ograniczeń terytorialnych i we wszystkich mediach.

Piesiewicz, jak przekazali dziennikarze, miał nie informować członków zarządu PKOI o negocjacjach z Zondacrypto, ani o ostatecznym podpisaniu umowy. Niektórzy członkowie zarządu PKOI przyznali nawet, że nie widzieli porozumienia do dzisiaj.



