Afera z pomocą dla powodzian. Nowe informacje, prezes KARR odwołany

W skrócie Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja i całą radę nadzorczą.

Wiceprezes KARR, Anna Konieczyńska, została odwołana po ujawnieniu powiązań z wielomilionowymi nieprawidłowościami dotyczącymi udzielania pomocy powodziowej.

Postępowania kontrolne w sprawie wydatkowania środków prowadzą prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wcześniej w związku z aferą powodziową funkcję straciła Anna Konieczyńska, była wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i polityczka Koalicji Obywatelskiej, która miała mieć związek z wielomilionowymi nieprawidłowościami w rozdysponowywaniu pomocy dla powodzian.

"Decyzje podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wcześniej, w dniu 11 sierpnia 2026 roku ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne odwołano Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu KARR S.A." - czytamy w oświadczeniu przesłanym Interii przez Michała Nowakowskiego, rzecznika marszałka województwa dolnośląskiego.

Prezes KARR Hubert Papaj zdymisjonowany

"Powołano nową radę nadzorczą spółki, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim" - przekazał Nowakowski.

Pracami zarządu będzie kierować dr hab. Marek Leśniak, prof. UWr., powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i oddelegowany do wykonywania czynności prezesa zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

"Zadaniem nowego zarządu i rady nadzorczej spółki będzie audyt spółki, ścisła współpraca z instytucjami prowadzącymi postępowania kontrolne w KARR S.A. (...) oraz przygotowanie konkursu na stanowisko prezesa zarządu spółki po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych uprawnionych instytucji" - poinformowano.

KARR "w pełni współpracuje z organami państwowymi", a Zarząd Województwa Dolnośląskiego oczekuje na wyniki kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty.

Tymczasem śledztwo w sprawie nieprawidłowości w tej instytucji wszczęła w czwartek także Prokuratura Europejska. Informację tę potwierdził Wirtualnej Polsce rzecznik EPPO Tine Hollevoet.

Anna Konieczyńska straciła funkcję. Nieprawidłowości w KARR

Dymisje w KARR mają związek z materiałem Wirtualnej Polski. Redakcja ujawniła, że ponad ponad cztery mln zł pomocy powodziowej trafiło do trzech podmiotów z jednej wsi pod Jelenią Górą powiązanych z Anną Konieczyńską. Chodzi o firmę jej męża, spółkę sąsiada i lokalną telewizję realizującą zlecenia samorządów.

W poniedziałek postępowanie w sprawie wszczęła prokuratura. Od kwietnia zajmuje się nią natomiast Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kontrolę wydatkowania środków, które miały trafić do powodzian, prowadzi również Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Medialne doniesienia doprowadziły do odwołania polityczki KO z funkcji wiceprezesa KARR. Niedługo po ogłoszeniu tej decyzji w mediach pojawiły się kolejne informacje na temat nieprawidłowości, tym razem dotyczące szefa tej instytucji, Huberta Papaja.

Według ustaleń TVN24 jego żona i teść ubiegali się o ponad 200 tys. złotych pomocy przeznaczonej dla powodzian, mimo że nieruchomość, której miały dotyczyć szkody, nigdy nie została zalana. Co więcej, podczas powodzi nie znajdowała się nawet w rękach wnioskodawców. Ich wniosek został odrzucony przez gminnych urzędników.



