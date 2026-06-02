W skrócie Radosław Sikorski wyraził nadzieję na korektę decyzji o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA", informując o toczących się zakulisowych rozmowach.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozmowy z ukraińskim ministrem obrony na temat nazwy jednostki i podkreślił, że sprawa ma duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.

Decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce imienia "Bohaterów UPA" wywołała krytyczne reakcje polskich polityków oraz dyskusję o historycznych sporach między Ukrainą a Polską.

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Minister Sikorski podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Tarnogrodu (woj. lubelskie) pytany był o decyzję prezydenta Ukrainy Wołodomyra Zełenskiego w sprawie nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imienia "Bohaterów UPA".

- Uważam, że prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd - powiedział Sikorski.

Jak dodał, historia jest skomplikowana i nie wszyscy bohaterowie muszą być przez inne kraje czczeni, ale - zaznaczył - że są granice. - Spodziewałbym się, że strona ukraińska weźmie pod uwagę naszą wrażliwość. Im się kojarzy UPA z oporem przeciwko sowietom, a nam się kojarzy z Wołyniem - podkreślił szef MSZ.

Zaznaczył też, że toczą się rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że strona ukraińska znajdzie "jakiś sposób na skorygowanie tego błędu".

Zdaniem Sikorskiego Polska ma prawo do rozczarowania i do domagania się korekty, ale nie można pozwolić, aby rosyjska narracja i dezinformacja skłóciły nas z Ukrainą. - Bo wtedy stratna będzie i Ukraina, i Polska - dodał szef dyplomacji.

Szef MON zapowiada. "Ten temat jest dla mnie bardzo ważny"

We wtorek w rozmowie w TVP Info do sprawy odniósł się również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił, że dyskusja nt. możliwego odebrania Orderu Orła Białego Zełenskiemu "nie przyniesie skutku". - Ja pracuję nad tym, żeby ten skutek był - dodał.

Szef MON przekazał, że prawdopodobnie w środę lub w czwartek będzie rozmawiał z ministrem obrony Ukrainy Mychajłem Fedorowem m.in. nt. nadania jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". - To nie będzie jedyny temat rozmowy, ale ten temat jest dla mnie bardzo ważny - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz dodał, że we wtorek rozmawiał na ten temat z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem. Przypomniał również, że w ub. tygodniu został wezwany ukraiński attache, któremu przekazano notę w tej sprawie.

Wicepremier podkreślił, że decyzja ukraińskich władz ws. imienia jednostki będzie "rodzić skraje emocje antyukraińskie". Zaznaczył, że ta sprawa będzie "niedobra dla naszych relacji w przyszłości". - Trzeba zrobić wszystko, żeby ta decyzja została zmieniona - apelował.

Afera ws. upamiętnienia UPA. Polska reaguje na decyzję Zełenskiego

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak wskazał, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki.

Szef rządu stwierdził, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" "jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną".

Prezydent Nawrocki poinformował z kolei, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

Spór między Polską i Ukrainą o kwestie historyczne

Ukraińska Powstańcza Armia pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Według polskich historyków, w lipcu 1943 r. oddziały UPA przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Warszawa i Kijów od lat różnią się w ocenie tych wydarzeń. Polska uznaje zbrodnie popełnione na ludności polskiej za ludobójstwo, natomiast wielu ukraińskich historyków i polityków interpretuje je jako element szerszego konfliktu polsko-ukraińskiego, za który odpowiedzialność ponosiły obie strony.

Jednocześnie w ukraińskiej pamięci historycznej OUN i UPA są często postrzegane jako symbole walki o niepodległość oraz powojennego oporu przeciwko Związkowi Sowieckiemu.





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