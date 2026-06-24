Afera wokół Szpitala Południowego. Żurek odebrał pismo od Trzaskowskiego

W skrócie Waldemar Żurek poinformował, że otrzymał pismo od Rafała Trzaskowskiego z prośbą, aby prokuratura podjęła działania dotyczące Szpitala Południowego.

Minister sprawiedliwości przekazał, że przesłuchanie dr Emila Jędrzejewskiego, który mówił o nieprawidłowościach w szpitalu, odbędzie się w środę o godzinie 12.

Prokuratura analizuje sprawy związane ze Szpitalem Południowym od 2023 roku, w tym informacje o 12 zgonach w placówce.

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Podczas konferencji prasowej Waldemar Żurek przekazał, odebrał pismo od włodarza Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który prosi, żeby prokuratura podjęła pilne działania dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym.

Szpital Południowy w Warszawie. Żurek odebrał pismo od Trzaskowskiego

Minister sprawiedliwości poinformował też o szczegółach dotyczących przesłuchania dr Emila Jędrzejewskiego, sygnalisty ze wspomnianej placówki medycznej. Przesłuchanie w prokuraturze ma odbyć się w środę o godzinie 12.

Przesłuchanie Jędrzejewskiego ma związek z jego wypowiedziami w Kanale Zero, gdzie opisywał sytuacje, jakie miały miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym, kiedy tam pracował. Miało tam dochodzić m.in. do zgonów pacjentów ze względu na nieprawidłowości.

Dalej Żurek dodał, że prokuratura analizuje wszystkie sprawy dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego, jakie toczyły się od 2023 roku. Minister sprawiedliwości zaznaczył, że w tym czasie prokuratura otrzymała informacje o 12 zgonach w placówce.

- W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowanie - mówił Żurek.

- Informacje, które wczoraj (we wtorek - red.) usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

Trzaskowski jeszcze we wtorek wieczorem przekazał w sieci, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających sytuację w Szpitalu Południowym.

"Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" - pisał prezydent Warszawy.

Dr Jędrzejewski mówił o nieprawidłowościach w szpitalu. Będzie przesłuchany

Minister sprawiedliwości dopytywany o to, czy Rafał Trzaskowski także będzie przesłuchiwany w związku z doniesieniami, iż miał wiedzieć o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, Żurek zaznaczył, że jeśli potwierdzi się to w zeznaniach, to zdecyduje o tym prokurator przydzielony do sprawy.

- Zazwyczaj nie kończy się to na jednej osobie, tylko są to dziesiątki przesłuchiwanych. To jest jednostka, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach przesłuchania na pewno będą - mówił.

Wcześniej w środę Waldemar Żurek przekazał w rozmowie z radiem RMF FM, że "chciałby, żeby jak najszybciej zabezpieczyć dowody, które wskaże lekarz, bo jego wypowiedź była bardzo ogólna". Jak dodał, nie mogli dopatrzeć się z niej konkretnego zdarzenia.

W rozmowie z Kanałem Zero dr Emil Jędrzejewski mówił m.in. o byłym już radnym z ramienia Koalicji Obywatelskiej oraz młodym lekarzu bez specjalizacji Dawidzie Kacprzyku, który mimo tego pełnił funkcję koordynatora SOR.

Lekarz przekazał m.in. także, że ostatecznie próbował skontaktować się z Rafałem Trzaskowskim, aby omówić kwestię działania Kacprzyka. Włodarz miał prosić o wysłanie wiadomości za pośrednictwem Whatsappa. Dwa miesiące później sygnalista został zwolniony.





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