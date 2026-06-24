Afera wokół Szpitala Południowego. Żurek odebrał pismo od Trzaskowskiego

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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Odebrałem pismo od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w którym prosi, żeby prokuratura podjęła działania w Szpitalu Południowym - powiadomił na konferencji prasowej Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości przekazał także nowe informacje ws. przesłuchania dr Emila Jędrzejewskiego.

Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej, stojący za pulpitem z mikrofonami na tle baneru Prokuratury Krajowej.
Warszawski Szpital Południowy. Waldemar Żurek przekazał nowe informacje Polsat News

W skrócie

  • Waldemar Żurek poinformował, że otrzymał pismo od Rafała Trzaskowskiego z prośbą, aby prokuratura podjęła działania dotyczące Szpitala Południowego.
  • Minister sprawiedliwości przekazał, że przesłuchanie dr Emila Jędrzejewskiego, który mówił o nieprawidłowościach w szpitalu, odbędzie się w środę o godzinie 12.
  • Prokuratura analizuje sprawy związane ze Szpitalem Południowym od 2023 roku, w tym informacje o 12 zgonach w placówce.
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Podczas konferencji prasowej Waldemar Żurek przekazał, odebrał pismo od włodarza Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który prosi, żeby prokuratura podjęła pilne działania dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym.

Szpital Południowy w Warszawie. Żurek odebrał pismo od Trzaskowskiego

Minister sprawiedliwości poinformował też o szczegółach dotyczących przesłuchania dr Emila Jędrzejewskiego, sygnalisty ze wspomnianej placówki medycznej. Przesłuchanie w prokuraturze ma odbyć się w środę o godzinie 12.

Przesłuchanie Jędrzejewskiego ma związek z jego wypowiedziami w Kanale Zero, gdzie opisywał sytuacje, jakie miały miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym, kiedy tam pracował. Miało tam dochodzić m.in. do zgonów pacjentów ze względu na nieprawidłowości.

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Dalej Żurek dodał, że prokuratura analizuje wszystkie sprawy dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego, jakie toczyły się od 2023 roku. Minister sprawiedliwości zaznaczył, że w tym czasie prokuratura otrzymała informacje o 12 zgonach w placówce.

- W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowanie - mówił Żurek.

- Informacje, które wczoraj (we wtorek - red.) usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

Trzaskowski jeszcze we wtorek wieczorem przekazał w sieci, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających sytuację w Szpitalu Południowym.

"Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" - pisał prezydent Warszawy.

Dr Jędrzejewski mówił o nieprawidłowościach w szpitalu. Będzie przesłuchany

Minister sprawiedliwości dopytywany o to, czy Rafał Trzaskowski także będzie przesłuchiwany w związku z doniesieniami, iż miał wiedzieć o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, Żurek zaznaczył, że jeśli potwierdzi się to w zeznaniach, to zdecyduje o tym prokurator przydzielony do sprawy.

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Joanna Mazur

- Zazwyczaj nie kończy się to na jednej osobie, tylko są to dziesiątki przesłuchiwanych. To jest jednostka, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach przesłuchania na pewno będą - mówił.

Wcześniej w środę Waldemar Żurek przekazał w rozmowie z radiem RMF FM, że "chciałby, żeby jak najszybciej zabezpieczyć dowody, które wskaże lekarz, bo jego wypowiedź była bardzo ogólna". Jak dodał, nie mogli dopatrzeć się z niej konkretnego zdarzenia.

W rozmowie z Kanałem Zero dr Emil Jędrzejewski mówił m.in. o byłym już radnym z ramienia Koalicji Obywatelskiej oraz młodym lekarzu bez specjalizacji Dawidzie Kacprzyku, który mimo tego pełnił funkcję koordynatora SOR.

Lekarz przekazał m.in. także, że ostatecznie próbował skontaktować się z Rafałem Trzaskowskim, aby omówić kwestię działania Kacprzyka. Włodarz miał prosić o wysłanie wiadomości za pośrednictwem Whatsappa. Dwa miesiące później sygnalista został zwolniony.

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