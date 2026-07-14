W skrócie Pięcioro radnych z Piaseczna wystąpiło do burmistrza o informacje dotyczące możliwości uprzywilejowanego dostępu do świadczeń w miejskiej przychodni przez część radnych KO.

Wirtualna Polska opisała wcześniej nieprawidłowości w miejskim ośrodku zdrowia, polegające na omijaniu oficjalnej kolejki przez wybranych radnych oraz osoby pozostające w relacjach z kierownictwem placówki.

Po medialnych doniesieniach Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w celu ustalenia, czy wszyscy pacjenci mieli równy dostęp do świadczeń.

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Według ustaleń Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie dochodziło do nieprawidłowości związanych z omijaniem kolejki przez część radnych.

"Jak twierdzą pracownicy przychodni, obok oficjalnego systemu zapisów, w latach 2024-2025 funkcjonować miał w niej również nieformalny kanał dostępu do lekarzy. Korzystać z niego miała grupa lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej, która sprawuje władzę w Piasecznie. Politycy KO znajdują się również w radzie społecznej przychodni" - podała WP.

Piaseczno. Radni oczekują informacji ws. miejscowej przychodni

Jak opisał portal, wśród osób korzystających z nieformalnych kanałów kontaktu z personelem ośrodka mieli znajdować się m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie Katarzyna Wypych, przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Krzysztof Kasprzycki oraz radny miejski Piotr Sędziak. Wszyscy troje w oświadczeniach dla portalu zaprzeczyli zarzutom.

Tymczasem radna Joanna Otręba w rozmowie z Wirtualną Polską wyznała, że według jej informacji "jest więcej osób pozostających w zażyłości z kierownictwem przychodni". - Sama otrzymałam anonimowe zgłoszenie, z którego wynika, że z uprzywilejowanego dostępu mogła korzystać jeszcze jedna osoba, pozostająca w bliskich relacjach z kierownictwem przychodni - powiedziała.

Otręba wspólnie z grupą radnych (według WP podpisali się również Jan Kurzępa, Michał Mierzwa, Maciej Dłużniewski i Wojciech Ołdakowski) złożyli do burmistrza oficjalne zapytanie w sprawie nieformalnego dostępu części radnych KO do świadczeń w miejskiej przychodni.

Radni domagają się ujawnienia liczby wizyt i osób, które mogły korzystać z uprzywilejowanego dostępu. Otręba podkreśliła, że "pytania obejmują nie tylko radnych, ale również kierownictwo urzędu".

Piaseczno. Kontrola NFZ w przychodni po doniesieniach mediów

Według opisanej przez Wirtualną Polskę relacji sygnalisty kilkoro radnych KO miało m.in. korzystać z pomocy w uzyskaniu skierowań do specjalistów w trybie "na cito", uzyskiwać recepty załatwiane przez SMS, a także przechodzić badania poza kolejnością.

"Według rozmówców WP politycy kontaktowali się bezpośrednio z kierownictwem placówki. Była pracowniczka rejestracji potwierdziła, iż radnych i osoby publiczne kazano zapisywać bez kolejki" - czytamy.

Paweł Florek, dyrektor komunikacji Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał portalowi, że NFZ rozpoczął we wtorek doraźną kontrolę w MCM w Piasecznie po doniesieniach medialnych. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy w latach 2024-2025 pacjenci mogli liczyć na równy dostęp do lekarza pierwszego kontaktu.

O sytuację w ochronie zdrowia był pytany we wtorek premier Donald Tusk. - Nie ma tygodnia bez informacji, że gdzieś w Polsce takie rzeczy się dzieją. Kiedy to dotyczy radnych czy polityków mojej partii, odczuwam coś na kształt mdłości. Tak nie może być. Będę starał się wytrzebić tego typu zwyczaje z całą mocą - zapewnił podczas konferencji w Paryżu.





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