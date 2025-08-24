Afera wokół KPO podzieliła Polaków. Wskazali odpowiedzialnego

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Blisko połowa ankietowanych uważa, że to rząd Donalda Tuska odpowiada za aferę wokół środków z Krajowego Planu odbudowy - wynika z najnowszego sondażu. Niewiele mniej (niecałe 42 proc.) badanych wskazuje na odpowiedzialność gabinetu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem odpowiedzialny za plan resort zapowiada kolejne kontrole.

Polacy podzieleni w sprawie KPO
Polacy podzieleni w sprawie KPOJakub Porzycki / Jacek SzydlowskiAgencja FORUM

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 49,2 proc. ankietowanych obarcza odpowiedzialnością za nieprawidłowości wokół KPO rząd Donalda Tuska. Badanie pokazało jednak, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo w tej sprawie. 41,9 proc. respondentów winę przerzuca z kolei na poprzedniego szefa rządu, Mateusza Morawieckiego. Pozostali - 8,9 proc. - nie mieli zdania w sprawie.

Afera wokół KPO. Ruszyły kontrole

Wątpliwości wokół zadysponowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dotyczą dotacji dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii. Według doniesień medialnych niektóre firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że w tym tygodniu zostanie skontrolowanych pierwszych 16 projektów, które "zostały uznane za wątpliwe".

W piątek minister przyznała, że ma już wiedzę o wynikach kontroli, ale chce, żeby to przedsiębiorcy pierwsi je poznali i mieli możliwość odwołania. - Dopiero potem ja wyjdę i będę informować - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. Zdaniem szefowej resortu na tym nie koniec działań. W kolejnych tygodniach skontrolowanych ma zostać kilkadziesiąt kolejnych projektów.

Zobacz również:

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polska

Kontrole projektów KPO. Minister potwierdza: Były nieprawidłowości

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Środki z KPO pod lupą ministerstwa. Pełczyńska-Nałęcz uspokaja przedsiębiorców

    Pełczyńska-Nałęcz uspokoiła jednocześnie, że przedsiębiorcy nie muszą czuć się zagrożeni. - Jeżeli chcemy, żeby polscy przedsiębiorcy chcieli korzystać ze wsparcia, które następnie napędzi nam rozwój, to oni muszą mieć poczucie, że to nie jest jakaś sytuacja, że zaraz za tymi pieniędzy przyjdą jacyś rozgorączkowani politycy i zaczną im w internecie ścinać głowy i demolować ich wizerunek - powiedziała.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk
    Polska

    Czy afera KPO zaszkodzi rządowi Donalda Tuska? Najnowszy sondaż

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Podwyżka akcyzy i podatku cukrowego. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Szukają pieniędzy w kieszeniach PolakówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze