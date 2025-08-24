Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 49,2 proc. ankietowanych obarcza odpowiedzialnością za nieprawidłowości wokół KPO rząd Donalda Tuska. Badanie pokazało jednak, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo w tej sprawie. 41,9 proc. respondentów winę przerzuca z kolei na poprzedniego szefa rządu, Mateusza Morawieckiego. Pozostali - 8,9 proc. - nie mieli zdania w sprawie.

Afera wokół KPO. Ruszyły kontrole

Wątpliwości wokół zadysponowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dotyczą dotacji dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii. Według doniesień medialnych niektóre firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że w tym tygodniu zostanie skontrolowanych pierwszych 16 projektów, które "zostały uznane za wątpliwe".

W piątek minister przyznała, że ma już wiedzę o wynikach kontroli, ale chce, żeby to przedsiębiorcy pierwsi je poznali i mieli możliwość odwołania. - Dopiero potem ja wyjdę i będę informować - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. Zdaniem szefowej resortu na tym nie koniec działań. W kolejnych tygodniach skontrolowanych ma zostać kilkadziesiąt kolejnych projektów.

Środki z KPO pod lupą ministerstwa. Pełczyńska-Nałęcz uspokaja przedsiębiorców

Pełczyńska-Nałęcz uspokoiła jednocześnie, że przedsiębiorcy nie muszą czuć się zagrożeni. - Jeżeli chcemy, żeby polscy przedsiębiorcy chcieli korzystać ze wsparcia, które następnie napędzi nam rozwój, to oni muszą mieć poczucie, że to nie jest jakaś sytuacja, że zaraz za tymi pieniędzy przyjdą jacyś rozgorączkowani politycy i zaczną im w internecie ścinać głowy i demolować ich wizerunek - powiedziała.

