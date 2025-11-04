Afera wokół działki pod CPK. Dyrektor zwalnia pracowników
Troje pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostało zwolnionych z pracy - potwierdziła Interia. Decyzję podjął dyrektor Henryk Smolarz. Jednocześnie zapowiedziano, że sprawa jest rozwojowa i w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych decyzji personalnych.
- Trzy osoby zostały pożegnane jeszcze w czwartek. To decyzja pana dyrektora KOWR - usłyszeliśmy w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa.
Sprawa ma być jednak rozwojowa i kolejne osoby mogą stracić pracę. Możliwa jest również dymisja samego szefa Henryka Smolarza.
Jako pierwszy o decyzjach personalnych w KOWR poinformował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.
"Lecą głowy w KOWR! W centrali odwołano p.o. dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym" - napisał w mediach społecznościowych.
Artykuł aktualizowany.
Skandal ws. działki pod CPK
W 2023 roku ówczesne kierownictwo Ministerstwo Rolnictwo wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR działki o powierzchni 160 ha, przez którą przebiegać ma linia kolei z Warszawy do lotniska CPK. Ziemia kupiona została przez wiceprezesa firmy Dawtona Piotra Wielgomasa.
Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, jeszcze przed zawarciem transakcji, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny szef resortu rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie sprzedaż, opiewająca na 22,8 mln zł, zawarta została 1 grudnia 2023 r. pomimo, że do ostatniej chwili władze CPK starały się powstrzymać transakcję.
W związku z wypłynięciem tych informacji w prawach członków PiS zawieszeni zostali posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski.