- Trzy osoby zostały pożegnane jeszcze w czwartek. To decyzja pana dyrektora KOWR - usłyszeliśmy w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa.

Sprawa ma być jednak rozwojowa i kolejne osoby mogą stracić pracę. Możliwa jest również dymisja samego szefa Henryka Smolarza.

Jako pierwszy o decyzjach personalnych w KOWR poinformował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski.

"Lecą głowy w KOWR! W centrali odwołano p.o. dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym" - napisał w mediach społecznościowych.

Artykuł aktualizowany.

Skandal ws. działki pod CPK

W 2023 roku ówczesne kierownictwo Ministerstwo Rolnictwo wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR działki o powierzchni 160 ha, przez którą przebiegać ma linia kolei z Warszawy do lotniska CPK. Ziemia kupiona została przez wiceprezesa firmy Dawtona Piotra Wielgomasa.

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, jeszcze przed zawarciem transakcji, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny szef resortu rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie sprzedaż, opiewająca na 22,8 mln zł, zawarta została 1 grudnia 2023 r. pomimo, że do ostatniej chwili władze CPK starały się powstrzymać transakcję.

W związku z wypłynięciem tych informacji w prawach członków PiS zawieszeni zostali posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski.

