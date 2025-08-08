W skrócie Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w związku z dotacjami z Krajowego Planu Odbudowy.

Przedsiębiorcy z branży hotelarskiej i gastronomicznej mieli przeznaczać środki z KPO ma zakup jachtów czy wymianę mebli.

Premier Donald Tusk zapowiedział kontrolę, a sprawa wywołała oburzenie głównie wśród polityków opozycji.

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że podjęła działania dotyczące dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.

"8 sierpnia 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy" - czytamy w komunikacie.

- To zupełnie wstępny etap postępowania. Ma ono ustalić, czy istnieją przesłanki do wszczęcia śledztwa, czyli ma odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - mówił w rozmowie z Polsat News prokurator Mateusz Martyniuk.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach prokuratura udzieli szerszych informacji.

Użytkownicy X, media, a następnie politycy od czwartku wieczora zamieszczali w serwisie społecznościowym przykłady firm, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Chodzi o środki, o które wnioskowali przedsiębiorcy z branży HoReCa - obejmującej hotele, gastronomię i catering.

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Zaznaczył, że przeprowadzana jest kontrola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarską i restauracyjno-cateringową. Oświadczył, że dotychczasowe wyjaśnienia mu nie wystarczają i że jeśli kontrole wykażą, iż jakiś wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko wskazał w piątek, że informacje o nieprawidłowościach do kierownictwa MFiPR dotarły "kilka tygodni temu". Podał, że wyniki kontroli przeprowadzanych przez PARP mają zostać podane w III kwartale br.

Wiceminister poinformował, że w związku z nieprawidłowościami z końcem lipca z funkcji prezesa PARP odwołana została Katarzyna Duber-Stachurska. Szyszko podkreślił, że nie ma zgody na nieprawidłowe wykorzystywanie środków publicznych. Dodał, że inwestycja w branży HoReCa stanowi mniej niż 0,5 proc. wartości całego KPO, a pieniądze były potrzebne branży m.in. ze względu na straty spowodowane pandemią COVID-19.

Minister finansów Andrzej Domański mówił z kolei w rozmowie z Polskim Radiem, iż "zdarzy się, że wśród tak olbrzymiej puli inwestycji pojawi się jeden czy kilka przykładów środków, które nie zostały właściwie wydane". - Jednak pamiętajmy o prawdziwym obrazie KPO, czyli środkach, które pomagają modernizować polską gospodarkę - przekonywał.

Sprawa wywołała oburzenie wśród polityków opozycji. Głos zabrał m.in. Jarosław Kaczyński, który napisał o "gigantycznym skandalu".

W ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska otrzymuje z Unii Europejski pieniądze w postaci bezzwrotnych dotacji (część dotacyjna) oraz preferencyjnych pożyczek (część pożyczkowa).

Zgodnie z założeniami KPO ma wzmocnić polską gospodarkę. Składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł.

Nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej, które ucierpiały w czasie pandemii koronawirusa, ogłoszono w kwietniu 2024. Do rozdysponowania jest 1,2 mld zł.

Dotychczas projekty zgłoszone o dofinasowanie z KPO można było przejrzeć na utworzonej w tym celu stronie internetowej - ta jednak od pewnego czasu nie jest już aktywna.

