Marcin Kierwiński i Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej złożyli kontrolę poselską w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przed udaniem się do organu, odbyła się konferencja prasowa.

- Chciałem jednak sprostować kłamstwa, które pojawiają się w przestrzeni politycznej. Politycy PiS kłamią na temat faktów, liczba 250 tys. wydanych wiz wydanych obywatelom Afryki jest jak najbardziej prawdziwa - zaczął Jan Grabiec.

Jak podkreślił, gdyby okazało się, że sprawa dotyczy ministra, bądź innego urzędnika, sprawa szybko byłaby nagłaśniana. - Politycy PiS stoją murem za Wawrzykiem - dodał.

Afera wizowa. M. Kierwiński: Ludzie związani z PiS-em handlują bezpieczeństwem

Grabiec poinformował, że do MSZ udają się po to, aby otrzymać odpowiednie dokumenty ws. afery wizowej. Przekazał, że informacje o tym, że wizy były wydawane obywatelom z Bliskiego Wschodu, były od lat.

Obecny na konferencji Marcin Kierwiński stwierdził, że, jeśli politycy PiS nie zgadzają się z prezentowanymi danymi, niech poproszą odpowiednie organy o podanie danych. - Czy prawdą jest, że służby specjalne krajów członkowskich NATO informowały polskie służby specjalne, że wizy zostały wydane obywatelom państw afrykańskich i azjatyckich, które znajdują się na liście osób specjalnie niebezpiecznych? - zwrócił się do ministra Kamińskiego.

- Politycy PiS mówią cały czas o bezpieczeństwie, jak to dzielnie go bronią. Tymczasem okazuje się, że ludzie związani z PiS handlują bezpieczeństwem w konsulatach czy ambasadach. Te słynne 5 tys. dolarów za wizę to jest symbol tego, za ile sprzedawane jest polskie bezpieczeństwo - mówił Kierwiński.

Nadmienił również, że w sprawie afery wizowej "wszystkie dokumenty powinny pojawić się na stole". - Będziemy pytać MSZ, w jakim trybie o tej aferze informowany był poseł Kaczyński, wtedy wicepremier ds. bezpieczeństwa. Będziemy pytać o to, czy w ramach ustaw covidowych celowo roszczelniano system wydawania wiz w Polsce, bo w ustawie z 2021 toku zmieniano zasady procesu wydawania wiz - dodał.

"Nikt nie wie, kto jest w Polsce. Do tego doprowadzili nieudacznicy z PiS-u"

Polityk KO dodał, że cały czas wzywają premiera Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, aby zabrali głos w tej sprawie. - Nie może być tak, żeby polska polityka migracyjna została sprowadzona do niejasnych, korupcyjnych interesów, a oni boją się zabrać głos. (...) Polacy mają prawo wiedzieć, jakie niebezpieczeństwo zgotował im PiS - przekazał.

- Chcemy wiedzieć ile osób z tych 250 tys., które dostały wizy przebywa w Polsce. Każde z ministerstw, w którym jesteśmy mówi: "My nie wiemy, idźcie do policji albo do Straży Granicznej". Przecież to jest jedna wielka kpina. Wyobraźcie sobie sytuację, w której nikt dokładnie nie wie, kto znajduje się na terytorium Polski. Do tego doprowadzili ci nieudacznicy z PiS-u. Do tego doprowadził pan Rau, Kamiński, Morawiecki i Kaczyński - kontynuował Marcin Kierwiński.

W ocenie Jana Grabca, właśnie w tym tkwi istota afery wizowej, że "państwo polskie straciło kontrolę nad granicą, nad tym, kto do Polski wjeżdża i kto przebywa na naszym terytorium". - Politycy PiS-u uruchomili masowy proceder wydawania "jak leci" setek tysięcy wiz obywatelom Azji i Afryki (...) W tle jest korupcja i pieniądze, które płynęły do ludzi współpracujących z politykami PiS i zapewne do samych polityków PiS - przekazał.

