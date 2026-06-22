W skrócie Prokuratura prowadzi dwa osobne postępowania w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, obejmujące zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem i niegospodarności.

Pierwsze śledztwo dotyczy podejrzenia przedłożenia nierzetelnych faktur za czas pracy lekarza, drugie koncentruje się na zaniedbaniach związanych z kontrolą, umowami oraz weryfikacją faktur przez osoby zarządzające szpitalem i pracowników ratusza.

Prokuratura potwierdziła, że nie doszło do skutecznego zwrotu ponad 500 tys. zł na rachunek szpitala, gdyż zwrot ten był niewłaściwie przeprowadzony i środki wróciły do osoby wpłacającej.

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Rzecznik prokuratury potwierdził, że w sprawie nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym wpłynęły dotąd cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Na ich podstawie śledczy podjęli decyzję o wszczęciu dwóch śledztw.

Afera w Szpitalu Południowym. Będą dwa śledztwa prokuratury

- Pierwsze śledztwo dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 5888,70 zł na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury - przekazał rzecznik prokuratury, zaznaczając, że za to przestępstwo sprawcy grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności

- Drugie postępowanie ma znacznie szerszy zakres. Dotyczy ono w pierwszej kolejności niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego - powiedział prok. Skiba, wskazując, że chodzi także o pracowników warszawskiego ratusza.

Prokurator wskazał, że nadużycia i zaniedbania mogły mieć miejsce m.in.w obszarze triażu przy klasyfikacji pacjentów, zawierania umów, weryfikacji składanych faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.

- Mówimy o przekroczeniu uprawnień, przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków, funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza, którzy będąc odpowiedzialni za nadzór nad tym szpitalem, nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala, pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji - powiedział rzecznik.

Prokuratura sprawdzi, czy doszło do narażania zdrowia pacjentów

Prokurator nie wyklucza, że w przyszłości wszczęte może być także dochodzenie w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo, jednak decyzja taka zostanie podjęta, jeśli w toku dwóch poprzednich postępowań śledczy znajdą odpowiednie potwierdzenie.

- Na tym etapie skutek musi być naszym zdaniem następstwem pewnych zaniedbań albo niedopełnienia pewnych obowiązków. Nie widzimy na razie żadnego związku przyczynowo-skutkowego między narażeniem, gdzie mówimy o skutku, a zaniechaniami w różnych zachowaniach - stwierdził prok. Skiba.

- Na tym etapie żadne sygnały do nas nie dotarły w trakcie czynności sprawdzających - powiedział prok. Skiba o możliwych przypadkach narażania zdrowia i życia pacjentów.

Prokuratura: Nie doszło do skutecznego zwrotu pieniędzy szpitalowi

Rzecznik warszawskiej prokuratury poinformował podczas konferencji, że wbrew doniesieniom nie doszło do skutecznego zwrotu ponad 500 tys. zł na rachunek szpitala. Co prawda Dawid Kasprzyk przelał pieniądze, ale musiały one wrócić na jego konto.

- Pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone z uwagi na fakt, iż nie było tzw. causy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala - przekazała prokuratura.

Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Nierzetelne faktury i salon dla VIP-ów

Jak ustalił portal Zero.pl, Dawid Kacprzyk, lekarz w trakcie specjalizacji i koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł. W czasie, w którym miał pełnić dyżury, występował w mediach, a ponadto sprawował mandat radnego warszawskiej dzielnicy Ursus. Kacprzyk świadczył także usługi dla Szpitala Bródnowskiego.

W Szpitalu Południowym utworzona miała zostać ponadto specjalna poczekalnia przezwana "salonikiem VIP", w której przyjmowano na specjalnych zasadach i poza kolejnością mieli być członkowie Koalicji Obywatelskiej. Według ustaleń Zero.pl mieli oni otrzymywać po kilku minutach od przybicia do szpitala dostęp do badań, na które przeciętni pacjenci muszą czekać wiele miesięcy.

Po ujawnieniu nieprawidłowości Kacprzyk zrezygnował z mandatu, wystąpił z Koalicji Obywatelskiej i przestał kierować SOR-em w Szpitalu Południowym. W placówce w poniedziałek doszło do powołania nowej rady nadzorczej, która według prezydenta Trzaskowskiego została odpolityczniona.





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