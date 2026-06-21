W skrócie Andrzej Domański zaprzeczył informacjom o korzystaniu z "salonu dla VIP-ów" w Szpitalu Południowym w Warszawie i określił je jako nieprawdziwe.

Posłanki Małgorzata Kidawa-Błońska i Katarzyna Piekarska również odrzuciły zarzuty dotyczące wizyt w "saloniku VIP", a Piekarska poinformowała o przeprosinach ze strony Rafała Bochenka po wcześniejszych oskarżeniach.

W związku z doniesieniami o nieprawidłowościach ma zostać powołana nowa, apolityczna rada nadzorcza Szpitala Południowego, a sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

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- Kłamliwe grafiki, czy informacje, które PiS zamieszcza w mediach społecznościowych, wskazując na parlamentarzystów z Warszawy, też mnie, to kampania nienawiści ze strony PiS-u. (…) Nie pozwolę, aby takie kłamliwe informacje były rozpowszechniane - stwierdził Andrzej Domański.

Minister finansów stwierdził na antenie TVN24, że nigdy nie gościł w Warszawskim Szpitalu Południowym, w którym na specjalnych warunkach mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej.

Warszawski Szpital Południowy. Posłowie KO odpierają oskarżenia

Domański nie jest pierwszym politykiem Koalicji, oskarżanym o korzystanie z "salonu dla VIP-ów" w szpitalu na warszawskim Ursynowie. Wcześniej oskarżenia odpierały marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz posłanka Katarzyna Piekarska.

- To jest kłamstwo, które jest powielane na X. Leczę się onkologicznie w Olsztynie - powiedziała PAP posłanka, która podczas kłótni z politykami opozycji, m.in. Rafałem Bochenkiem z PiS, dotyczącej sytuacji w warszawskim szpitalu, zasłabła na sali plenarnej Sejmu.

Według informacji, przekazanych przez Katarzynę Piekarską, Rafał Bochenek następnie przesłał jej SMS-a z przeprosinami za oskarżenia o korzystanie z "salonu dla VIP-ów".

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kiedy nowa rada?

W centrum afery, dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego, znalazł się były już działacz KO Dawid Kacprzyk. Jak ustalił serwis Zero.pl Kacprzyk w 2025 roku uzyskać około 1,6 mln zł dochodu podczas specjalizacji z anestezjologii, łącząc obowiązki koordynatora SOR-u i mandat radnego na warszawskim Ursusie.

Według ustaleń dziennikarzy w Szpitalu Południowym w Warszawie funkcjonował specjalny "salon dla VIP-ów", w którym przyjmowani byli politycy Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii otrzymywać mieli pomoc medyczną poza kolejką, nawet kilka minut po przybyciu na miejsce.

W reakcji na nieprawidłowości w poniedziałek ma zostać wyłoniona nowa rada nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego - przekazała Polsat News Marzena Gawkowska, wicerzeczniczka urzędu m.st. Warszawy. Skład rady ma zostać całkowicie odpolityczniony. Czynności sprawdzające w sprawie szpitala na Ursynowie z urzędu podjęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.





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