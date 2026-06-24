W skrócie Minister zdrowia zlecił kontrolę w SOR Warszawskiego Szpitala Południowego i Szpitala Bródnowskiego, obejmującą ocenę postępowania wobec pacjentów, którzy zmarli na SOR.

Zakres kontroli rozszerzono o kwestie bezpieczeństwa pacjentów w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach oraz zarzutami wobec kierownika SOR, Dawida Kacprzyka.

W sprawie Szpitala Południowego prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala.

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"Minister Zdrowia zlecił Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie Medycyny Ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o. i SOR Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o." - czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

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Jak przekazano, kontrola obejmie ocenę prawidłowości całości postępowania personelu medycznego oraz procesu diagnostyczno-terapeutycznego zastosowanego wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR.

Warszawa. Kontrola w Szpitalu Południowym i Szpitalu Bródnowskim

"Jednocześnie, w związku z wczorajszymi doniesieniami medialnymi, zakres kontroli prowadzonej przez NFZ został rozszerzony o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR" dodano. Działanie ma objąć swoim zasięgiem okres od 1 lipca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

Decyzja o kontroli w placówkach to pokłosie medialnych doniesień o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym. W zeszłym tygodniu portal Zero ujawnił informacje o kierowniku tamtejszego SOR-u, Dawidzie Kacprzyku.

Niespełna 30-letni lekarz w trakcie specjalizacji, będący jednocześnie radnym warszawskiej dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zarobił tam w zeszłym roku 1,6 miliona złotych.

Medyk wielokrotnie miał oficjalnie pełnić dyżury w placówce, podczas gdy w praktyce przebywał zupełnie gdzie indziej. Na SOR-ze miał funkcjonować także tzw. salonik VIP, gdzie politycy KO byli przyjmowani poza kolejką.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Pokłosie doniesień o nieprawidłowościach na SOR-ze

We wtorek w wywiadzie w Kanale Zero były ordynator chirurgii w placówce, Emil Jędrzejewski, opowiadał o nieprawidłowościach na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Według jego relacji ze względu na niekompetencję Kacprzyka miało tam dochodzić nawet do zgonów pacjentów.

Wokół sygnalisty narosło w ostatnim czasie jednak wiele wątpliwości. "Gazeta Wyborcza" informowała, że lekarz jest obecnie w sporze z byłym pracodawcą o 531 tysięcy złotych, ma być ponadto, jak donosił Onet, zamieszany w sprawę handlu dyplomami MBA.

Od jego relacji odciął się obecny ordynator chirurgii, zapewniający, że do tego typu naruszeń nie dochodziło, a pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiedział pozew przeciwko Jędrzejewskiemu.

W sprawie Szpitala Południowego prokuratura podjęła dwa odrębne śledztwa. Pierwsze z nich dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, drugie, o szerszym zakresie, niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala.





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