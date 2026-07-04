W skrócie Dorota Gawryluk nazwała skandalem brak reakcji prokuratury na publikację zdjęć z prosektorium Szpitala Południowego w internecie.

Koordynator prosektorium Szpitala Południowego miał namawiać rodziny zmarłych do współpracy z jedną firmą pogrzebową oraz publikować w internecie zdjęcia zwłok.

W wyniku afery doszło do dymisji w warszawskim ratuszu, a prezydent Warszawy zapowiedział wycofanie polityków z miejskich spółek.

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W ostatnich dniach ujawniono informacje o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie.

Jego koordynator miał m.in. namawiać rodziny zmarłych do współpracy z jedną konkretną firmą pogrzebową, a także publikować w internecie zdjęcia zwłok.

Afera w Szpitalu Południowym. Gawryluk: To profanacja

- To też jest dla mnie profanacja. Była zgoda rodzin osób, które były pokazywane na tych zdjęciach? Nie sądzę - stwierdziła Dorota Gawryluk w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" w Polsat News.

- Prokuratura jednak stwierdziła, że nie ma się czym przejmować i nie będzie śledztwa w sprawie tych zdjęć. To jest skandaliczne, że prokuratura uznała, że w ten sposób można się było uczyć. Czy my chcielibyśmy, żeby na zwłokach naszych bliskich ktoś się uczył publicznie w internecie? Ja bym chciała wiedzieć w jakim celu to było publikowane i kto czerpał z tego korzyści - dodała.

Z kolei Jan Wróbel stwierdził, że zazwyczaj prokuratura nie jest w stanie badać wszystkich spraw, gdy ktoś udostępnia zdjęcia w internecie, "ponieważ tych zdjęć są miliony, a prokuratorów w Polsce setki". - Ale tutaj akurat można było zrobić wyjątek - stwierdził.

Afera w Szpitalu Południowym. Dymisje w warszawskim ratuszu

Dorota Gawryluk i Jan Wróbel skomentowali również skutki polityczne afery, związanej ze Szpitalem Południowym. - Jednak ktoś za to zapłacił. Zapłacił zarząd, zapłaciły rady nadzorcze tego szpitala i zapłaciły dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego, o czym poinformował on wczoraj - powiedziała dziennikarka.

- Rafał Trzaskowski jest ostry jak brzytwa. Ostrzejszy niż premier Donald Tusk - dodała.

Odnieśli się również do zapowidzi prezydenta Warszawy o odpolitycznianiu spółek. W piątek Trzaskowski zapowiedział bowiem, "że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych". - Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii - mówił.

- Mogli to powiedzieć dwa lata temu - skomentował zapowiedź Jan Wróbel.





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