W skrócie Szpital Południowy wypowiedział umowę o pracę koordynatorowi prosektorium ze skutkiem natychmiastowym z powodu winy pracownika.

Decyzję uzasadniono ciężkim naruszeniem obowiązków, zwłaszcza brakiem poszanowania dla zmarłych i ich rodzin oraz działania na szkodę dobrego imienia szpitala.

W publikacjach podano, że koordynator miał między innymi promować firmę pogrzebową, udostępniać zdjęcia zmarłych w mediach społecznościowych oraz pobierać opłaty od rodzin za wydawanie ciał i usługi związane z pochówkiem.

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Jak wyjaśniono, podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz - co najważniejsze - poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych.

"Funkcja koordynatora prosektorium wiąże się z obowiązkiem zachowania najwyższego standardu postępowania z ciałem osoby zmarłej oraz poszanowania kultu osoby zmarłej i uczuć rodzin, a także z obowiązkiem dbałości o zaufanie rodzin zmarłych do Szpitala oraz o dobrą opinię Szpitala w oczach rodzin. Wszelka bezpośrednia lub pośrednia próba sprowadzania śmierci człowieka do komercjalizacji albo nawet stworzenie przestrzeni na taką komercjalizację jest nieakceptowalna" - podkreślił.

"Handel zwłokami" w Szpitalu Południowym. Placówka zaprzecza

Zwrócono uwagę, że - zgodnie z oświadczeniem rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoniego Skiby z 1 lipca w zakresie dotyczącym pojawiającego się publicznie zarzutu "handlu zwłokami" - "analizowany był materiał dowodowy w tym zakresie. Przesłuchiwani byli świadkowie i takie praktyki tj. narzucanie wyboru firmy pogrzebowej nie zostały stwierdzone. Nie zostały również zarejestrowane".

Przypomniano też, że prokuratura zdecydowała, że brak jest podstaw prawnych do prowadzenia postępowań karnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem prosektorium, w których to sprawach szpital złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z założeniem urządzeń podsłuchowych w prosektorium oraz w związku z publikacją zdjęć z badań sekcyjnych.

"Apelujemy do mediów o wstrzemięźliwość w ferowaniu publicznych wyroków bez rzetelnego wyjaśnienia najcięższych zarzutów. Prawo społeczeństwa do informacji jest prawem do informacji rzetelnej. Nie jest ono realizowane przez upublicznianie niezweryfikowanych informacji wywołujących zrozumiałe, negatywne emocje opinii publicznej" - zaznaczono.

Podkreślono, że wypowiedzi niektórych mediów o rzekomym "handlu ciałami zmarłych" w Szpitalu Południowym, w świetle ustaleń prokuratury, nie znajdują potwierdzenia w faktach.

Zarząd szpitala przekazał też, że wszelkie nadużycia będą zwalczane, błędy naprawiane, a konsekwencje personalne wyciągane.

Szpital Południowy. Liczne nieprawidłowości w prosektorium

To pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej lecznicy. Kierujący nim Artur Habowski miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Koordynator publikował również zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy - podał serwis.

Z kolei portal Onet informował, że w prosektorium Szpitala Południowego miało dochodzić do "handlu zwłokami". Habowski miał regularnie pobierać opłaty od rodzin zmarłych, za czynności, które nie powinny być wykonywane w szpitalu.

100 złotych musiała zapłacić rodzina, zwracając się do szpitala z prośbą o wydanie ciała, co jest obowiązkiem placówki. Ubranie i umalowanie zmarłego, które powinno być wykonywane przez zakład pogrzebowy, kosztowało 500 zł. Habowski miał pobierać również 1000 zł za balsamację ciała czy od 1500 zł za "polecenie" rodzinie zakładu pogrzebowego.





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