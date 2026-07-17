W skrócie Prokuratura przekazała, że cztery osoby otrzymały zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Trzech byłych prezesów Fundacji BGK podejrzewa się o przekazanie ponad 1,4 mln zł Fundacji 'Red is Bad', które miały być wykorzystane do finansowania kampanii politycznych.

Były pełnomocnik ds. zakupów prezesa RARS miał wpływać na zawieranie umów dotyczących zakupu agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 mln zł.

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"Cztery kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Prokuraturę Krajową.

"Trzy z nich to byli prezesi Fundacji BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego - red.), którzy mieli doprowadzić do przekazania Fundacji 'Red is Bad' ponad 1,4 mln zł" - przekazano, dodając, że środki te zostały następnie wykorzystane do finansowania kampanii politycznych.

W sprawie zatrzymano także byłego pełnomocnika do spraw zakupów prezesa RARS, który "miał wpływać na zawarcie i realizację umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 mln złotych".

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Afera RARS. Prokuratura stawia zarzuty

Anna P., Włodzimierz D. i Renata K. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której miały wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Fundacji BGK oraz Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Podejrzani mieli doprowadzać do zawierania z Fundacją "Red is Bad" umów i porozumień oraz przekazywania jej pieniędzy.

"Miało się to odbywać z naruszeniem statutu Fundacji BGK, bez rzetelnego sprawdzenia wniosków o dofinansowanie i bez weryfikacji sposobu wykorzystania przekazanych środków. Podejrzani mieli przy tym wiedzieć, że pieniądze zostaną przeznaczone na działalność polityczną" - wyjaśniono.

Objęte zarzutami środki opiewają łącznie na kwotę 1 437 708,73 zł. "Według ustaleń śledztwa pieniądze przeznaczono na finansowanie kampanii politycznych (...). Działania te miały być koordynowane zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Pawła Sz. i osoby z nim współpracujące" - wyjaśniono.

Śledztwo prokuratury ws. RARS

Z kolei Paweł P. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wpływania a zawieranie i realizację czterech umów na zakup agregatów prądotwórczych od spółki Pawła Sz. o łącznej wartości ponad 345 mln zł. "Działania te miały być podejmowane w celu osiągnięcia przez Pawła Sz. korzyści majątkowej" - wskazano.

Anna P., Włodzimierz D. i Renata K. zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, z kolei wobec Pawła P. zastosowano tymczasowe aresztowanie. Podejrzani nie przyznali się do winy.

W ramach prowadzonego śledztwa prokuratura bada m.in., czy w RARS - w celu ominięcia procedury zamówień publicznych - nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Według śledczych preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, m.in. agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19.

Śledczy ujawnili także, że część transakcji RARS zawarła mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.





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