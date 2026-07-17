Afera w RARS. Prokuratura stawia zarzuty, ujawniono szczegóły

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Cztery osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. "Trzy z nich to byli prezesi Fundacji BGK, którzy mieli doprowadzić do przekazania Fundacji 'Red is Bad' ponad 1,4 mln zł" - poinformowała prokuratura. Czwarta osoba to były pełnomocnik ds. zakupów prezesa RARS.

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Prokuratura Krajowa.
Afera RARS. Nowy komunikat prokuratury, kolejne osoby z zarzutamiMateusz GrochockiEast News

W skrócie

  • Prokuratura przekazała, że cztery osoby otrzymały zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  • Trzech byłych prezesów Fundacji BGK podejrzewa się o przekazanie ponad 1,4 mln zł Fundacji 'Red is Bad', które miały być wykorzystane do finansowania kampanii politycznych.
  • Były pełnomocnik ds. zakupów prezesa RARS miał wpływać na zawieranie umów dotyczących zakupu agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 mln zł.
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"Cztery kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Prokuraturę Krajową.

"Trzy z nich to byli prezesi Fundacji BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego - red.), którzy mieli doprowadzić do przekazania Fundacji 'Red is Bad' ponad 1,4 mln zł" - przekazano, dodając, że środki te zostały następnie wykorzystane do finansowania kampanii politycznych.

W sprawie zatrzymano także byłego pełnomocnika do spraw zakupów prezesa RARS, który "miał wpływać na zawarcie i realizację umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 mln złotych".

Afera RARS. Prokuratura stawia zarzuty

Anna P., Włodzimierz D. i Renata K. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której miały wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Fundacji BGK oraz Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Podejrzani mieli doprowadzać do zawierania z Fundacją "Red is Bad" umów i porozumień oraz przekazywania jej pieniędzy.

"Miało się to odbywać z naruszeniem statutu Fundacji BGK, bez rzetelnego sprawdzenia wniosków o dofinansowanie i bez weryfikacji sposobu wykorzystania przekazanych środków. Podejrzani mieli przy tym wiedzieć, że pieniądze zostaną przeznaczone na działalność polityczną" - wyjaśniono.

Objęte zarzutami środki opiewają łącznie na kwotę 1 437 708,73 zł. "Według ustaleń śledztwa pieniądze przeznaczono na finansowanie kampanii politycznych (...). Działania te miały być koordynowane zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Pawła Sz. i osoby z nim współpracujące" - wyjaśniono.

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Z kolei Paweł P. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wpływania a zawieranie i realizację czterech umów na zakup agregatów prądotwórczych od spółki Pawła Sz. o łącznej wartości ponad 345 mln zł. "Działania te miały być podejmowane w celu osiągnięcia przez Pawła Sz. korzyści majątkowej" - wskazano.

Anna P., Włodzimierz D. i Renata K. zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, z kolei wobec Pawła P. zastosowano tymczasowe aresztowanie. Podejrzani nie przyznali się do winy.

W ramach prowadzonego śledztwa prokuratura bada m.in., czy w RARS - w celu ominięcia procedury zamówień publicznych - nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Według śledczych preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, m.in. agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19.

Śledczy ujawnili także, że część transakcji RARS zawarła mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

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