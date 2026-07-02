Afera w prosektorium Szpitala Południowego. Reaguje prokuratura

W skrócie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów rozpoczęła czynności sprawdzające po publikacjach o nieprawidłowościach w prosektorium Szpitala Południowego.

Śledczy badają m.in. doniesienia o pobieranie opłat za usługi czy promowanie konkretnego zakładu pogrzebowego przez koordynatora prosektorium.

Według przekazanych informacji, część zgłaszanych przypadków dotyczyła rzekomego fałszowania kart zgonu oraz niewłaściwego traktowania zwłok, jednak nie wszystkie zarzuty zostały potwierdzone.

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Prok. Skiba poinformował, że śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości opisywanych przez media, do których miało dochodzić w prosektorium. Chodzi m.in. o pobieranie pieniędzy przez koordynatora prosektorium, za nieuzasadnione usługi, czy nakłaniania rodzin zmarłych do skorzystania z konkretnego zakładu pogrzebowego.

"Na obecnym etapie materiał dowodowy nie pozwala na wszczęcie śledztwa w przedmiotowej sprawie, nikt nie złożył dotychczas zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tym zakresie, zaś w związku z toczącymi się innymi postępowaniami w okręgu warszawskim nie ujawniono jakichkolwiek informacji wskazujących na takie zachowania" - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

"Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie apeluje do osób posiadających informacje dotyczące nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie, zwłaszcza do przedstawicieli rodzin zmarłych, pracowników szpitala i pracowników firm pogrzebowych o kontakt z Prokuraturą prowadzącą czynności sprawdzające celem niezwłocznego ustalenia terminu przesłuchania" - dodał.

Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Prokuratura reaguje

- Po opublikowaniu szeregu informacji dotyczących nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego, które opierały się w dużej mierze na informacjach pozyskanych od anonimowych informatorów, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów przeprowadziła jeszcze raz kwerendę wszystkich postępowań - stwierdził prok. Skiba.

Zaznaczył, że śledztwo w sprawie fałszowania kart zgonu, które prowadzone jest już od pewnego czasu, będzie nadal kontynuowane w ramach odrębnego postępowania, natomiast postępowania zakończone nie będą wznawiane. Prokuratura zbada również doniesienia o znieważaniu zwłok przez koordynatora prosektorium.

W tym pierwszym śledztwie Prokuratura uzyskała już wszystkie karty zgonu, które były przedmiotem zainteresowania śledczych. Według wstępnych ustaleń sfałszowane mogły zostać trzy karty zgonów, a nie tak jak wcześniej zakładano - 20. Prok. Skiba zaznaczył, że chodzi jedynie o uzupełnianie na kartach podstawowych danych przez osobę nieuprawnioną.

Rzecznik Prokuratury odniósł się również do postępowania dotyczącego możliwego "znieważenia zwłok poprzez umieszczenie ich zdjęć w internecie, jak również w zakresie ujawnienia tajemnicy lekarskiej".

Według niego zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do Prokuratury już w lutym ze strony samego Szpitala Południowego, jednak śledczy odmówili wszczęcia postępowania. - Prokurator uznał, że nie można mówić o znieważeniu zwłok, ponieważ po pierwsze nie wiadomo, czy są to zwłoki pochodzące z tego szpitala, zostały one wyjątkowo dobrze zanonimizowane. Celem umieszczenia ich w interencie nie było ich znieważenie, lecz pokazanie określonych zmian chorobowych - przekazał i dodał, że odmowa wszczęcia postępowania jest prawomocna.

Afera w Szpitalu Południowym. Media ujawniły, co działo się w prosektorium

Informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu prosektorium w Szpitalu Południowym ujawnił portal Zero.pl. Kierujący prosektorium Artur Habowski miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Koordynator publikował również zdjęcia ciał i ludzkich szczątków w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.

Z kolei portal Onet informował, że w prosektorium Szpitala Południowego miało dochodzić do "handlu zwłokami". Habowski miał regularnie pobierać opłaty od rodzin zmarłych, za czynności, które nie powinny być wykonywane w szpitalu.

100 złotych musiała zapłacić rodzina, zwracając się do szpitala z prośbą o wydanie ciała, co jest obowiązkiem placówki. Ubranie i umalowanie zmarłego, które powinno być wykonywane przez zakład pogrzebowy, kosztowało 500 zł. Habowski miał pobierać również 1000 zł za balsamację ciała czy od 1500 zł za "polecenie" rodzinie zakładu pogrzebowego.





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