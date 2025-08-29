W skrócie Minister kultury Marta Cienkowska odwołała prof. Krzysztofa Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego.

Decyzja była związana z zamieszaniem wokół odwołania byłej dyrektorki niemieckiego oddziału instytutu. Oficjalne powody odwołania prof. Ruchniewicza dotyczyły polityki m.in. zarządzania i komunikacji.

Nowym dyrektorem został Karol Madaj, który wcześniej pracował w IPN.

- To, co wydarzyło się w Instytucie Pileckiego mogło skrzywdzić wiele osób i wiem, że kobietom w Polsce nie jest łatwo w sytuacjach zawodowych - stwierdziła w czasie konferencji prasowej minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Prof. Krzysztof Ruchniewicz odwołany. Minister wskazała jego następcę

Podczas prezentowania wyników z postępowania wyjaśniającego w resorcie kultury oraz Instytucie Pileckiego minister przekazała, że podjęła decyzję o "odwołaniu prof. Krzysztofa Ruchniewicza z funkcji dyrektora Instytutu Pileckiego".

- Głównym powodem mojej decyzji jest niedopełnienie obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego poprzez wadliwe zamierzenia programowe, wadliwą politykę komunikacyjną i wadliwe decyzje zarządcze - poinformowała.

- Zdecydowałam także, że dyrektorem instytucji zostanie pan Karol Madaj - przekazała Cienkowska. Jak dodała, nowy dyrektor placówki wcześniej pracował w Instytucie Pamięci Narodowej.

- Nowy dyrektor w najbliższych dniach przedstawi swoje decyzje kadrowe i programowe związane z dalszą działalnością Instytutu Pileckiego. Na koniec bardzo chciałbym podziękować mediom, że zainteresowały się tą sprawą - zaznaczyła.

Zamieszanie wokół Instytutu Pileckiego. Wcześniej minister zapowiedziała działania

W ostatnich dniach media informowały o zamieszaniu, jakie pojawiło się wokół Instytutu Pileckiego po odwołaniu Hanny Radziejowskiej, byłej dyrektorki niemieckiego oddziału Instytutu.

Minister Cienkowska zabrała głos w tej sprawie pod koniec sierpnia, pisząc na platformie X, że zarządziła przeprowadzenie postępowania wyjaśniające w resorcie kultury i Instytucie.

Urzędniczka przestała pełnić swoją funkcję po zaalarmowaniu minister Cienkowskiej oraz chargé d'affaires polskiej ambasady w Berlinie o przygotowaniach szefa Instytutu prof. Krzysztofa Ruchniewicza do organizacji seminariów dot. - jak donosiła "Rzeczpospolita" - zwrotu dóbr kultury przez Polskę m.in. na rzecz Niemiec.

Z kolei według ustaleń Wirtualnej Polski była dyrektor niemieckiej placówki informowała resort o nieprawidłowościach w poufnej korespondencji. Za jej pośrednictwem w kierunku Instytutu padały również zarzuty o mobbing. Jak ustalono, urzędniczka na początku kwietnia otrzymała od ministerstwa status sygnalistki.

W czasie piątkowej konferencji prasowej minister Cienkowska przekazała, że urzędniczka "w myśl obowiązujących przepisów nie była sygnalistką i nie mogła tego statusu otrzymać".

