Afera w Instytucie Pileckiego. Nowa minister odwołuje dyrektora

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Aktualizacja

Prof. Krzysztof Ruchniewicz został odwołany ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego - poinformowała szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Decyzja zapadła po zamieszaniu, jakie pojawiło się wokół odwołania byłej dyrektorki niemieckiego oddziału Instytutu. Minister wskazała także następcę na tym stanowisku.

Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany. Minister wskazała następce
Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany. Minister wskazała następcePiotr NowakPAP

W skrócie

  • Minister kultury Marta Cienkowska odwołała prof. Krzysztofa Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego.
  • Decyzja była związana z zamieszaniem wokół odwołania byłej dyrektorki niemieckiego oddziału instytutu. Oficjalne powody odwołania prof. Ruchniewicza dotyczyły polityki m.in. zarządzania i komunikacji.
  • Nowym dyrektorem został Karol Madaj, który wcześniej pracował w IPN.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- To, co wydarzyło się w Instytucie Pileckiego mogło skrzywdzić wiele osób i wiem, że kobietom w Polsce nie jest łatwo w sytuacjach zawodowych - stwierdziła w czasie konferencji prasowej minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Prof. Krzysztof Ruchniewicz odwołany. Minister wskazała jego następcę

Podczas prezentowania wyników z postępowania wyjaśniającego w resorcie kultury oraz Instytucie Pileckiego minister przekazała, że podjęła decyzję o "odwołaniu prof. Krzysztofa Ruchniewicza z funkcji dyrektora Instytutu Pileckiego".

Zobacz również:

"Powinien być odwołany". Kosiniak-Kamysz stanowczo o Instytucie Pileckiego
Polska

"Powinien być odwołany". Kosiniak-Kamysz stanowczo o Instytucie Pileckiego

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    - Głównym powodem mojej decyzji jest niedopełnienie obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego poprzez wadliwe zamierzenia programowe, wadliwą politykę komunikacyjną i wadliwe decyzje zarządcze - poinformowała.

    - Zdecydowałam także, że dyrektorem instytucji zostanie pan Karol Madaj - przekazała Cienkowska. Jak dodała, nowy dyrektor placówki wcześniej pracował w Instytucie Pamięci Narodowej.

    - Nowy dyrektor w najbliższych dniach przedstawi swoje decyzje kadrowe i programowe związane z dalszą działalnością Instytutu Pileckiego. Na koniec bardzo chciałbym podziękować mediom, że zainteresowały się tą sprawą - zaznaczyła.

    Zamieszanie wokół Instytutu Pileckiego. Wcześniej minister zapowiedziała działania

    W ostatnich dniach media informowały o zamieszaniu, jakie pojawiło się wokół Instytutu Pileckiego po odwołaniu Hanny Radziejowskiej, byłej dyrektorki niemieckiego oddziału Instytutu.

    Minister Cienkowska zabrała głos w tej sprawie pod koniec sierpnia, pisząc na platformie X, że zarządziła przeprowadzenie postępowania wyjaśniające w resorcie kultury i Instytucie.

    Zobacz również:

    Po dymisji Ruchniewicza szukany jest jego nowy zastępca
    Felietoniści

    Koalicja szuka następcy Krzysztofa Ruchniewicza. Na razie bezskutecznie

    Piotr Zaremba
    Piotr Zaremba

      Urzędniczka przestała pełnić swoją funkcję po zaalarmowaniu minister Cienkowskiej oraz chargé d'affaires polskiej ambasady w Berlinie o przygotowaniach szefa Instytutu prof. Krzysztofa Ruchniewicza do organizacji seminariów dot. - jak donosiła "Rzeczpospolita" - zwrotu dóbr kultury przez Polskę m.in. na rzecz Niemiec.

      Z kolei według ustaleń Wirtualnej Polski była dyrektor niemieckiej placówki informowała resort o nieprawidłowościach w poufnej korespondencji. Za jej pośrednictwem w kierunku Instytutu padały również zarzuty o mobbing. Jak ustalono, urzędniczka na początku kwietnia otrzymała od ministerstwa status sygnalistki.

      W czasie piątkowej konferencji prasowej minister Cienkowska przekazała, że urzędniczka "w myśl obowiązujących przepisów nie była sygnalistką i nie mogła tego statusu otrzymać".

      Zobacz również:

      Trzęsienie ziemi w Instytucie Pileckiego. Minister zapowiada działania
      Polska

      Trzęsienie ziemi w Instytucie Pileckiego. Minister zapowiada działania

      Wojciech Barański
      Wojciech Barański
      Prace domowe jednak wrócą? Nowacka w ''Graffiti'': Czekamy na ewaluację. Decyzja w październiku powinna zapaśćPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze