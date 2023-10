SKOK - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie , to instytucja finansowa, która działając na zasadach spółdzielczości, między innymi udzieliła pożyczek. Upadła w lutym 2015 roku. Dwa miesiące wcześniej Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o realizacji wypłat środków gwarantowanych podmiotom, które w związku z upadłością kasy straciły ulokowane tam pieniądze.

SKOK Wołomin. Czym są SKOK-i?

SKOK Wołomin powstał w 1999 roku. Do początku 2014 roku miał w Polsce 102 placówki, które łącznie obsługiwały blisko 80 tysięcy osób. SKOK-i były parabankowymi instytucjami spółdzielczymi, które gromadziły wspólne oszczędności wielu osób. Teoretycznie po to, by pomnażać taki kapitał na zasadach lepszych, niż oferowane w tradycyjnych bankach.