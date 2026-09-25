W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie wydał pierwszy wyrok dotyczący afery Collegium Humanum, skazując sześciu byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych na kary więzienia w zawieszeniu i wysokie grzywny.

Zarzuty dotyczyły przekazywania korzyści majątkowych w zamian za pozytywne decyzje Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz podejmowanie działań na korzyść uczelni.

W toku śledztwa przedstawiono 407 zarzutów 84 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości ponad 176 mln zł i wobec 13 osób zastosowano tymczasowe aresztowanie.

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Prokuratura Krajowa przypomniała w komunikacie, że byli rektorzy i prorektorzy niepublicznych szkół wyższych zostali oskarżeni o wręczanie korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Korzyści te były przekazywane w zamian za wydanie pozytywnych decyzji oraz podejmowanie działań na korzyść zarządzanych przez nich uczelni.

Akt oskarżenia trafił do sądu w listopadzie 2025 r. i był to pierwszy akt oskarżenia w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Objął on 29 osób, którym zarzucono popełnienie 67 przestępstw, w tym przestępstw korupcyjnych, oszustw oraz prania pieniędzy.

Jak przekazała w piątek prokuratura, warszawski sąd skazał sześć osób w trybie art. 335 § 2 k.p.k. (wszyscy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze, a kary zostały uzgodnione z prokuratorem).

Afera Collegium Humanum. Sąd skazał sześć osób

Izabeli B. sąd wymierzył karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 30 tys. grzywny, a także orzekł zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego na okres 3 lat.

Marcie G. sąd wymierzył karę roku w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 3 tys. W jej przypadku sąd orzekł również przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 75 tys. zł oraz oddał oskarżoną pod dozór kuratora w okresie próby.

Markowi G. i Rafałowi K. sąd wymierzył kary grzywny po 500 tys. zł oraz orzekł zakaz zajmowania stanowisk w instytucjach szkolnictwa wyższego i w jednostkach systemu oświaty, z wyłączeniem przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na okres 2 lat.

Z kolei Waldemarowi U. sąd wymierzył grzywnę w wysokości 50 tys. zł., a Markowi W. w kwocie 52 800 zł. Obaj otrzymali też zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego na okres 2 lat.

Prokuratura dopięła swego. Pierwsze wyroki w głośnej aferze

"Sąd, uwzględniając wnioski złożone w trybie art. 335 § 2 k.p.k., uznał, że okoliczności popełnienia tych przestępstw nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonych, którzy przyznali się do winy, jednoznacznie wskazuje, iż cele postępowania karnego zostaną osiągnięte bez przeprowadzania pełnej rozprawy" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Collegium Humanum powstało w 2018 r. w Warszawie. Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich.

Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Według PK dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Dotychczas w całym śledztwie przedstawiono łącznie 407 zarzutów 84 podejrzanym. Wobec 13 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Wartość zabezpieczonego w postępowaniu mienia przekracza 176 mln zł.



