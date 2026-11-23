W skrócie Prokurator generalny skierował do marszałka Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów posłom Ewie Leniart, Danielowi Milewskiemu oraz Michałowi Kołodziejczakowi.

Michał Kołodziejczak miał wręczyć łącznie 35 tys. zł łapówek w zamian za dyplomy uczelni, których według ustaleń śledztwa faktycznie nie ukończył.

Daniel Milewski jest podejrzany o płatną protekcję w sprawach wizowych oraz przyjmowanie korzyści w zamian za wystawienie dyplomów podyplomowych bez faktycznej nauki.

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Prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego i Prokuratury Krajowej, przekazała na poniedziałkowej konferencji prasowej, że w przypadku Michała Kołodziejczaka uznano za zasadne przedstawienie mu zarzutu popełnienia trzech przestępstw.

- Te przestępstwa związane są właśnie stricte z działalnością Collegium Humanum i miałyby polegać na wręczaniu przez pana posła korzyści majątkowej. Chodzi o trzy zdarzenia i w łącznej kwocie miało to być 35 tysięcy złotych - powiedziała.

Wniosek ws. Kołodziejczaka. Prokuratura o zarzucie dla posła

Wniosek ws. uchylenia immunitetu Kołodziejczakowi dotyczy zdarzeń związanych z uzyskaniem dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, których - według ustaleń śledztwa - poseł miał nie odbyć. - Ta korzyść majątkowa miała być udzielana osobom, które z uwagi na sprawowane funkcje były uprawnione do właśnie wydawania zaświadczeń dotyczących przebiegu studiów, czy też ich ukończenia na określonych etapach - poinformowała prok. Adamiak.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, pierwszy przypadek dotyczy wręczenia 5 tys. zł w zamian za uzyskanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku zarządzanie w Collegium Humanum.

Według prokuratury, przy rejestracji na uczelni mogło dojść do wykorzystania podrobionego zaświadczenia o odbywaniu studiów w innej szkole wyższej. Następnie miało dojść do wystawienia dyplomu poświadczającego nieprawdę.

Drugi przypadek dotyczy przekazania 10 tys. zł w związku z uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku administracja w Wyższej Szkole Nauk Prawnych i Administracji w Wołominie. Trzeci polega natomiast na przelaniu 20 tys. zł w zamian za uzyskanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku administracja w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Płatna protekcja w sprawach wizowych. Prokuratura o wniosku ws. Milewskiego

Wniosek ws. posła Daniela Milewskiego również dotyczy trzech zdarzeń. Pierwsze polegało na przekazaniu 1,5 tys. zł osobie uprawnionej do wystawiania dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych.

Drugie zdarzenie dotyczy obietnicy udzielenia korzyści osobistej w postaci wsparcia działalności uczelni przez urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak informuje Prokuratura Krajowa, w zamian miały zostać wystawione posłowi i bliskiej mu osobie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Master of Laws (LL.M.), których faktycznie nie odbyli.

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Trzeci przypadek związany jest z podejrzeniem płatnej protekcji w sprawach wizowych. Z ustaleń prokuratury wynika, że Milewski miał przyjąć korzyść majątkową w wysokości ponad 15 tys. zł w postaci opłacenia przelotu i pobytu w Indiach.

"W zamian miał (poseł Milewski - red.) podejmować się pośrednictwa w załatwianiu spraw w Ambasadzie RP w Indiach, polegającego na wywieraniu wpływu na przedstawicieli polskiej służby dyplomatycznej w związku z decyzjami wizowymi dotyczącymi obywateli państw azjatyckich, zamierzających podjąć studia na wskazanej uczelni" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Wnioski o uchylenie immunitetu. Jest ruch ministra Żurka

Wniosek dotyczący posłanki Ewy Leniart związany jest z kolei z kampanią wyborczą przed wyborami uzupełniającymi na urząd prezydenta Rzeszowa w 2021 r. Według ustaleń śledztwa, w okresie od 31 marca do 13 czerwca 2021 r., gdy Leniart pełniła funkcję wojewody podkarpackiego i kandydowała na prezydenta miasta, miała przyjąć korzyść majątkową w łącznej wysokości 15,5 tys. zł.

Według ustaleń osoby przekazujące pieniądze ówczesnej wojewodzie miały oczekiwać w zamian określonych korzyści osobistych, w szczególności jej przychylności i wsparcia w staraniach o uzyskanie prestiżowych stanowisk.

O wnioskach dotyczących trojga posłów poinformował też w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Skierowałem do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wnioski o uchylenie immunitetów trojgu posłom. Sprawa jest częścią wielowątkowego śledztwa, które wszczęto jeszcze w marcu 2023 r. na podstawie zawiadomienia Szefa CBA" - napisał.

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"Prokuratura musi mieć możliwość postawienia posłom zarzutów i przesłuchania ich w charakterze podejrzanych" - podkreślił minister.



