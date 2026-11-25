W skrócie Prokuratura skierowała do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów Michała Kołodziejczaka z KO oraz Ewy Leniart i Daniela Milewskiego z PiS w związku z aferą Collegium Humanum.

Według informacji "Rzeczpospolitej" pierwotnie prokuratura zamierzała objąć wnioskami o uchylenie immunitetu także Szymona Hołownię oraz Michała Koboskę.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zaznaczył, że ostateczna decyzja o skierowaniu wniosków do Sejmu zawsze należy do prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

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W poniedziałek rzecznik prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała o skierowaniu do Sejmu wniosków o uchylenie immunitetu trojga posłów, otwiera się w nowym oknie: Michała Kołodziejczaka z KO oraz Ewy Leniart i Daniela Milewskiego z PiS. - Te przestępstwa związane są stricte z działalnością Collegium Humanum - tłumaczyła.

"Rzeczpospolita" ujawniła w środę, że wniosek miał objąć także Szymona Hołownię (Polsko 2050) i Michała Koboskę (Unia Centrum, wcześniej Polska 2050). W niejasnych okolicznościach finalnie do tego nie doszło.

Śledczy chcieli wnioskować ws. immunitetów Hołowni i Koboski. Nagły zwrot

W piątek Waldemar Żurek na sześć miesięcy zawiesił prok. Beatę Marczak, zastępcę prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji. To m.in. na biurko Marczak musiały trafić wnioski o uchylenie immunitetów.

Żurek przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że do zawieszenia doszło "w związku z postępowaniem wyjaśniającym rzecznika dyscyplinarnego dotyczącym sposobu sprawowania przez nią nadzoru". "Nikt w prokuraturze nie stoi ponad prawem ani poza kontrolą" - przekazał minister sprawiedliwości.

Według źródeł "Rz" decyzja o zawieszeniu Marczak nie miała bezpośredniego związku z wnioskami ws. Collegium Humanum, ale mogła ułatwić decyzję, by żądać uchylenia immunitetów wyłącznie posła KO i parlamentarzystów PiS.

Afera Collegium Humanum. Media o wątku Szymona Hołowni

Według ustaleń "Rz" decyzję o wstrzymaniu wniosków o uchylenie immunitetów Szymona Hołowni i Michała Koboski musiał podjąć szef Prokuratury Krajowej Dariusz Korneluk albo prokurator generalny Waldemar Żurek.

Korneluk unikał komentarza w tej sprawie, jednak pytany przez dziennikarzy o - jak pisze "Rzeczpospolita" - "wybiórzcze kierowanie wniosków", odparł, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy zawsze do prokuratora generalnego.

- Ja wniosków nie kieruję. Ja kieruję je tylko do prokuratora generalnego - zaznaczył.



