O determinacji prawników świadczy petycja i projekt ustawy, które zostały wysłane do Sejmu, Senatu oraz bezpośrednio do Rady Ministrów. "Nie jest możliwe zaakceptowanie stanu, w którym funkcjonariusze państwa, a więc władzy publicznej, mogliby gromadzić materiał dowodowy wbrew obowiązującemu prawu, a zgodnie z prawem, na podstawie tego materiału, obywatele mogli ponosić odpowiedzialność karną" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy przedstawionego przez NRA.

Inicjatywa adwokatury "podstawą do analizy i reformy"

Co o pomyśle palestry sądzą politycy, którzy aktualnie sprawują władzę? Grzegorz Rusiecki z KO, wiceprzewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości, podkreśla, że nie może odnosić się do szczegółów, bo nie widział projektu adwokatów. Mówi jednak o reformie postępowania karnego w Polsce.

- Co do zasady, postępowanie karne, na każdym etapie, powinno być jak najbardziej transparentne i przejrzyste. Spreparowane dowody nie mogą być podstawą do wniesienia aktu oskarżenia. Postępowanie należy poddać szczegółowej analizie - uważa Rusiecki. - Pojawiają się wątpliwości co do formy działalności prokuratury w tym zakresie. Wszelkie inicjatywy, jak chociażby ta Naczelnej Rady Adwokackiej, są bardzo ważne. Mogą być podstawą do analizy i reformy systemu postępowania karnego w Polsce - podkreślił.