W skrócie Adwokat Maciej Z. z Warszawy został zatrzymany w związku ze sprawą wysyłania fałszywych alarmów i został zawieszony w czynnościach przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie na czas aresztu.

Wobec Macieja Z. toczy się postępowanie dyscyplinarne, a podczas jego zatrzymania zabezpieczono sprzęt elektroniczny, odznaki, materiały faszystowskie, broń, dokumenty oraz amunicję, w tym 10 pocisków artyleryjskich.

Mężczyzna usłyszał siedem zarzutów i grozi mu do ośmiu lat więzienia. Jego klientom zostanie wyznaczony zastępca do prowadzenia spraw.

- Do czasu, w którym pan mecenas jest tymczasowo aresztowany, nie może wykonywać czynności zawodowych - wyjaśnił przewodniczący na spotkaniu z dziennikarzami po posiedzeniu sądu dyscyplinarnego samorządu adwokackiego. Zaznaczył, że klientom tego adwokata zostanie wyznaczony zastępca do wykonywania czynności.

- To znaczy, że będą oni zaopiekowani - inny adwokat albo z wyboru, albo z urzędu zostanie wyznaczony do spraw - zaznaczył mec. Michał Pratkowski.

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zajął się we wtorek sprawą adwokata Macieja Z. Postępowanie w sprawie zatrzymanego w niedzielę prawnika zapowiedziała dziekan warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

- Wniosek o zawieszenie w czynnościach adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów będzie rozpoznawany w najbliższym czasie - przekazała. Dodała, że adwokatowi grozi wydalenie z zawodu.

Sprawa fałszywych alarmów. Warszawski adwokat zatrzymany

48-letni Maciej Z. zatrudniony w jednej z kancelarii na warszawskiej Saskiej Kępie, został w niedzielę zatrzymany przez funkcjonariuszy warszawskiego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw we współpracy z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Śródmieście.

Mecenas miał przez niemal rok wysyłać do wielu instytucji i organów publicznych zawiadomienia o przygotowaniach do zamachów na ważne osoby w państwie. Z ustaleń śledczych wynika, że informował między innymi o domniemanych atakach na I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego czy prezydenta Karola Nawrockiego.

W trakcie składania zawiadomień mężczyzna miał podszywać się m.in. pod jednego z byłych wiceministrów MSWiA, stołecznego prokuratora wywodzącego się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, czy funkcjonariuszy CBA.

Podczas zatrzymania Macieja Z. funkcjonariusze zabezpieczyli laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także materiały faszystowskie, broń, dokumenty i amunicję. W samochodzie 48-latka znaleziono 10 pocisków artyleryjskich.

Adwokat trafił do aresztu, w którym spędzi najbliższe trzy miesiące. Usłyszał siedem zarzutów. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.





