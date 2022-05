Adwokat usłyszał zarzut spowodowania wypadku, w którym zginęły dwie osoby

Oprac.: Jakub Krzywiecki Polska

Łódzki adwokat Paweł K. usłyszał zarzut spowodowania wypadku, w którym zginęły dwie osoby. We wrześniu przepraszał rodziny ofiar za nagrany film, na którym mówił m.in., że wypadek "to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły". Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Zdjęcie Paweł K. usłyszał zarzut spowodowania wypadku / Agencja SE / East News