Adrian Zandberg pytany w Tygodniku Interii o to, czy partia Lewica Razem wybudowałaby np. elektrownię jądrową stwierdził jednoznacznie, że "tak".

- Chcemy budowy sieci elektrowni jądrowych. Zacofana energetyka to egzystencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. W przyszłości powinniśmy stać na dwóch nogach - z jednej strony atom, z drugiej odnawialne źródła energii. OZE potrzebują stabilnej bazy, której w naszych warunkach geograficznych nie da się uzyskać inaczej niż przez energetykę jądrową - mówił.

Jak dodał partia Razem jest "sceptyczne wobec wikłania się w gaz i małpowania niemieckiej Energiewende". - Uważamy, że znacznie sensowniejsza jest droga, którą wybrała Francja - powiedział w "Rozmowach Makowskiego".

Zandberg: My w Razem nie jesteśmy dogmatykami

Wśród tematów poruszonych w wywiadzie pojawiło się też pytanie o ewentualne wprowadzenie podatku katastralnego od mieszkań na wynajem.

Zandberg stwierdził, że w przypadku kiedy mówimy o drugim, trzecim czy piątym mieszkaniu, które ktoś kupuje na wynajem, to nie jest to wcale zły pomysł.

- Jeżeli mówimy o drugim, trzecim czy piątym mieszkaniu, które ktoś kupuje na wynajem - czemu nie? Chętnie usłyszę argumenty przeciwników tego rozwiązania. Ale są też inne narzędzia. Na przykład irlandzkie: ten, kto kupuje na raz wiele mieszkań, od każdej kolejnej transakcji płaci wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. Ciekawe są też rozwiązania kanadyjskie, które ograniczają spekulację - stwierdził.

Jego zdaniem "czas przestać podchodzić do inwestorów jak do świętych krów".

- Zamiast tego zadajmy sobie pytanie, czy inwestycje zaspokajają potrzeby społeczne. To jest odpowiedzialność państwa. I również interes państwa. Chcemy, żeby młode pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, zakładało rodziny? To trzeba zapewnić bezpieczny, niedrogi dach nad głową. My w Razem nie jesteśmy dogmatykami, jeśli chodzi o narzędzia. Będziemy natomiast bardzo zasadniczy, jeżeli chodzi o cel. Problem mieszkaniowy trzeba w końcu rozwiązać - powiedział Zandberg.

Całą rozmowę z Adrianem Zandbergiem można przeczytać w Tygodniku Interii.