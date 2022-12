Polska Koronawirus w Polsce. Najnowsze statystyki zakażeń i zgonów

Minister zdrowia przekazał, że w przypadku COVID-19 "w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z przesileniem".

- To przesilenie polega na odwróceniu tendencji. Do tej pory mieliśmy do czynienia z systematycznym spadkiem liczby zakażeń, ale również spadkiem liczby hospitalizacji - mówił Niedzielski. Tendencja odwróciła się od ok. półtora tygodnia. MZ odnotowuje więcej zakażeń i hospitalizacji.

- W tej chwili przyrosty z tygodnia na tydzień, jeśli mówimy o liczbie infekcji, są rzędu 20 proc. To jest skala dosyć duża. Natomiast sama liczba zakażeń pozostaje stosunkowo niewielka - dodawał. W ciągu tygodnia odnotowywanych jest ok. 3-3,5 tys. zakażeń.

Hospitalizowanych jest blisko tysiąc osób z COVID-19. - Pokazuje to, że mamy do czynienia odwrócenie trendu, trend jest wzrostowy, ale nadal ta skala hospitalizacji jest stosunkowo niewielka - mówił minister zdrowia.

Według Niedzielskiego, apogeum kolejnej fali zakażeń prognozowane jest na koniec stycznia 2023. - Maksymalna liczba zachorowań, którą odnotowujemy w tej prognozie to jest nieco powyżej 5 tys. Będzie porównywalna z falą letnio-wrześniową - mówił.

Grypa - główny problem epidemiczny

Jednocześnie minister zdrowia ostrzegł, że to nie COVID-19 jest głównym problemem epidemicznym, a zachorowania na grypę i RSV.

- Żeby zdać sobie sprawę ze skali różnicy między tymi dwoma zjawiskami epidemicznymi wystarczy podać dwie liczby. Pierwsza z nich to jest liczba zachorowań na COVID-19 od początku września do 30 listopada. Ta liczba to 160 958 zakażeń. Jeżeli w tym samym okresie mamy raportowane przypadki grypy, to mamy zupełnie inną skalę - to prawie 1,3 mln zachorowań - podsumował minister zdrowia.

Eskalacja zachorowań nastąpiła we wrześniu, gdy kończyła się fala zakażeń COVID-19. Statystyki zachorowań na grypę są najwyższe od 2020 r. Minister wskazywał, że był to wynik stosowania maseczek i dezynfekcji oraz utrzymywania dystansu społecznego.