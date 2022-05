Minister zdrowia na konferencji prasowej w krakowskim Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym powiedział, że w tej chwili w Polsce jest prawie 350 centrów opieki środowiskowej. - NFZ cały czas monitoruje, gdzie jeszcze jest potencjał do tego, by kolejne takie ośrodki powstawały - przekazał Niedzielski.

- Kontynuujemy reformę psychiatrii dziecięcej, która polega na zbudowaniu opieki środowiskowej, czyli przesunięciu ciężaru opieki psychicznej ze szpitali na poradnie, w których będzie można dostać opiekę od specjalistów - powiedział minister zdrowia.

Minister dodał, że część pacjentów oczywiście będzie musiała trafić do szpitali. - Dlatego system, który proponujemy ma kilka poziomów - pierwszy to opieka środowiskowa, drugi to szpitalnictwo dzienne, gdzie pobyty dzieci wiążą się chociażby z koniecznością prowadzenia nauki, poziom trzeci to całodobowe pobyty szpitalne. W ten sposób tworzymy kompleksowe rozwiązanie, które jest w stanie zapewnić pomoc dzieciom - podkreślił Niedzielski.

Zapowiedź wzmocnienia finansowego pediatrii

- Zwróciłem się do prezesa NFZ Filipa Nowaka o dodatkowe środki dla pediatrii - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. - Chcemy zdecydowanie wzmocnić wysokospecjalistyczną pediatrię, jednocześnie pediatrii na poziomie podstawowym gwarantując stałe finansowanie - dodał.

Szef MZ wskazywał, że pediatria jest priorytetem. - W ramach niedawnych ruchów znieśliśmy jakiekolwiek limity, jeżeli chodzi o finansowanie tych świadczeń. W zeszłym roku przeznaczyliśmy ponad miliard zł na nadwykonania w pediatrii, z czego ponad 700 mln poszło z Funduszu Medycznego - zaznaczył minister Niedzielski.

- Tam, gdzie finansowanie do tej pory było ryczałtowe okazało się, że nie każdy jest w stanie osiągnąć wielkości kontraktu, które były wcześniej, bo taka jest demografia w Polsce - podał szef MZ odnosząc się do informacji o nierealizowaniu wysokospecjalistycznych procedur przez niektóre szpitale. Dlatego, jak poinformował Niedzielski, poproszono prezesa NFZ Filipa Nowaka o przygotowanie "pewnego planu reform".

- Ich założeniem jest to, że będziemy chcieli zdecydowanie wzmocnić finansowo tę wysokospecjalistyczną pediatrię, jednocześnie pediatrii na poziomie podstawowym gwarantując stałe finansowanie, w zasadzie tak, jak w poprzednim systemie ryczałtowym, żeby baza dla leczenia dzieci w Polsce była cały czas utrzymywana - zakończył minister.