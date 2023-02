Zakażenie wirusem HPV, czyli wirusem brodawczaka ludzkiego, często jest bezobjawowe. Infekcje czasami stają się jednak przewlekłe, co w konsekwencji prowadzi do powstania nowotworów - w przypadku kobiet raka szyjki macicy, zaś w przypadku mężczyzn - raka prącia oraz odbytu.

Rak szyjki macicy jest rodzajem nowotworu, którego nie dziedziczymy, nie jest nam przekazywany genetycznie.

Wirus HPV przenoszony drogą płciową

HPV jest najczęstszym wiruem zakaźnym przenoszonym drogą płciową. Występuje w 200 różnych odmianach. Około 40 rodzajów wirusa wywołuje choroby narządów moczowo-płciowych.

Jedną z najbardziej skutecznych metod uchronienia się przed wirusem są szczepienia. Od listopada 2021 roku jedna z dostępnych na rynku szczepionek jest refundowana, ale w połowie. Cena jednej dawki dla pacjenta to ok. 140 zł, natomiast tej nierefundowanej to koszt ponad 500 zł. Do uodpornienia potrzebne są dwie albo trzy iniekcje.

