Adam Niedzielski o sytuacji covidowej w Polsce

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

Adam Niedzielski na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i Radą do spraw Covid przedstawia scenariusze na najbliższe tygodnie i miesiące w związku z koronawirusem. - Nawet w najczarniejszych scenariuszach poziom hospitalizacji w Polsce to 6-10 tys. Ale, podkreślam, że to najczarniejsze scenariusze - mówił.

