Jak poinformowała w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa młodsza aspirant Barbara Jastrzębska z Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach, mundurowi ok. godz. 15:00 otrzymali zgłoszenie o napaści na mężczyznę w pobliżu restauracji przy ul. Armii Krajowej.

Policja o napaści w Siedlcach. Media: Były minister pobity

Obecnie działania służb polegają na zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy dopuścili się ataku. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Rzecznika nie powiązała jednak tożsamości rannego mężczyzny z byłym ministrem zdrowia.

Wcześniej RMF FM informowało o tym, że Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Według nieoficjalnych ustaleń były minister został pobity.

Na doniesienia zareagował były premier Mateusz Morawiecki. Polityk opublikował wpis, w którym wyraził słowa wsparcia dla byłego ministra.

"Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuje od polskiej policji natychmiastowych i stanowczych działań. Adam, jestem z Tobą myślami" - napisał na platformie X.

