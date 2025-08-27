Adam Niedzielski miał trafić do szpitala. Media: Powodem pobicie
Adam Niedzielski, były minister zdrowia, trafił do szpitala w Siedlcach - poinformowało RMF FM, powołując się na dyrektora medycznego tej placówki. Nieoficjalnie mówi się o pobiciu polityka. Jak przekazała Interii młodsza aspirant Barbara Jastrzębska z KMP w Siedlcach, policja otrzymała zgłoszenie o napaści, ale nie wskazuje tożsamości poszkodowanego.
Jak poinformowała w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa młodsza aspirant Barbara Jastrzębska z Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach, mundurowi ok. godz. 15:00 otrzymali zgłoszenie o napaści na mężczyznę w pobliżu restauracji przy ul. Armii Krajowej.
Policja o napaści w Siedlcach. Media: Były minister pobity
Obecnie działania służb polegają na zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy dopuścili się ataku. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Rzecznika nie powiązała jednak tożsamości rannego mężczyzny z byłym ministrem zdrowia.
Wcześniej RMF FM informowało o tym, że Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Według nieoficjalnych ustaleń były minister został pobity.
Na doniesienia zareagował były premier Mateusz Morawiecki. Polityk opublikował wpis, w którym wyraził słowa wsparcia dla byłego ministra.
"Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuje od polskiej policji natychmiastowych i stanowczych działań. Adam, jestem z Tobą myślami" - napisał na platformie X.