Sędziowie zostali powołani "z wyprzedzeniem". Adam Bodnar zmienił decyzję Ziobry

Jak czytamy, wszyscy wymienieni sędziowie zostali z wyprzedzeniem wyznaczeni na stanowiska prezesów sądów przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę . "Wobec trwających kadencji ich poprzedników nie doszło jeszcze do objęcia przez nich stanowisk funkcyjnych, co od strony formalnej umożliwia nowemu ministrowi sprawiedliwości cofnięcie decyzji o ich powołaniu" - wskazano.

W komunikacie zapowiedziano ponadto, że w najbliższych dniach szef MS zwróci się do zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz do zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych o wskazanie 2-3 kandydatów na prezesów tych sądów. "Minister Sprawiedliwości chciałby, aby to właśnie środowiska sędziowskie wskazały najlepszych kandydatów na prezesów, a to wskazanie będzie podstawą podjęcia decyzji przez Ministra Sprawiedliwości" - czytamy.