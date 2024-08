- Po pierwsze decyzję podjął sąd. Sąd podjął decyzję w wyniku wniosku prokuratury. Ten wniosek był rozpatrywany przez nie jeden dzień , tylko, o ile pamięć nie myli, to już dwa tygodnie minęło odkąd został złożony - tłumaczył.

Prokurator generalny stwierdził, że działania podjęte wobec byłego prezesa RARS Michała K. "to nie jest przesada".

- Po prostu nie można było ustalić miejsca zamieszkania i miejsca pobytu pana Michała K. na terytorium Rzeczypospolitej. Stąd poszły te właśnie wnioski i sąd się do nich przychylił, a to oznacza, że popełnienie czynu zostało uprawdopodobnione - wyjaśnił.

Adam Bondar o sprawie byłego szefa RARS: Sprawa jest wielkiej wagi

Szef MS pytany o doniesienia prasowe, według których Michał K. ma przebywać na terenie nieuznawanego międzynarodowo Północnego Cypru, a Paweł Sz. w Hiszpanii Bodnar odparł, że nie może odnosić się do tego typu ustaleń medialnych.

Jak dodał, nie wie kiedy prokuratura wystawi za Michałem K. list gończy. - Teraz prokuratura będzie nad tym pracowała; nie wiem, ile to zajmie i czy to będzie dzisiaj, czy w poniedziałek. Jak rozumiem, sprawa jest wielkiej wagi i prokuratura zrobi to jak najszybciej - zapewnił.