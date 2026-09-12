Adam Bielan na czele EKR. Zastąpi Mateusza Morawieckiego

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Adam Bielan został wybrany na przewodniczącego Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - ogłoszono na oficjalnym profilu ugrupowania. Europoseł na stanowisku zastąpi Mateusza Morawieckiego.

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Adam Bielan
Adam Bielan na czele EKR. Zastąpi Mateusza MorawieckiegoAdam Chelstowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Adam Bielan został wybrany przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zastępując Mateusza Morawieckiego.
  • Nowy przewodniczący planuje skupić się na współpracy między partiami konserwatywnymi, rozszerzaniu rodziny EKR oraz promowaniu zasad takich jak suwerenność narodowa i bezpieczeństwo.
  • Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji szefa EKR po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, a po nim tymczasowo kierował partią Carlo Fidanza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Adam Bielan został wybrany na stanowisko decyzją Rady Dyrektorów. "Długoletni członek europejskiego ruchu konserwatywnego obejmuje dowodzenie partią EKR w czasie znaczących zmian politycznych w całej Europie" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Jego prezydentura będzie skoncentrowana na wzmacnianiu współpracy między partiami konserwatywnymi, rozszerzaniu politycznej rodziny EKR oraz promowaniu politycznej alternatywy opartej na suwerenności narodowej, bezpieczeństwie, konkurencyjności gospodarczej i poszanowaniu tożsamości Europy" - dodano.

Adam Bielan nowym szefem EKR. Zastąpi Mateusza Morawieckiego

W dalszej części wpisu zacytowano europosła. "Chcemy wzmocnić ruch konserwatywny, bronić suwerenności naszych narodów i budować Europę bezpieczną, konkurencyjną i pewną swojej tożsamości. Wraz z naszymi partiami członkowskimi i partnerami jesteśmy gotowi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za przyszłość Europy" - zadeklarował.

Bielan odniósł się do nominacji także na własnym profilu na portalu X.

"Dziękuję za zaufanie. Jestem gotowy do pracy! Specjalne podziękowania dla moich trzech poprzedników - Giorgii Meloni, Mateusza Morawieckiego i Jana Zahradila - którzy zbudowali i wzmocnili naszą rodzinę polityczną. ECR rośnie w siłę. Konserwatyści wygrywają. Europa się zmienia. A my dopiero zaczynamy!" - napisał.

Rozłam w PiS. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji szefa EKR

Bielan zastąpi na stanowisku byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji pod koniec lipca, kiedy doszło do rozłamu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jak ustaliła wtedy Interia, założyciel Rozwoju Plus uprzedził w ten sposób ruch władz PiS.

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W sprawie komunikat wydała wtedy EKR. "Partia EKR z dużym żalem przyjęła wiadomość, że przewodniczący Mateusz Morawiecki podjął decyzję o ustąpieniu ze stanowiska w celu skupienia się w większym stopniu na wyzwaniach politycznych w Polsce" - przekazano.

"Partia w pełni szanuje jego decyzję i wyraża szczerą wdzięczność za jego przywództwo, poświęcenie i służbę naszej politycznej rodzinie i już nie może się doczekać kontynuowania współpracy z nim w obronie naszych wspólnych wartości" - dodano.

Tymczasowym przewodniczącym był Włoch Carlo Fidanza z partii Bracia Włosi, której liderką jest premier Giorgia Meloni.

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